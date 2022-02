The Sun: le Spice Girls al gran completo per festeggiare Elisabetta II

Al Giubileo di Platino, il gruppo potrebbe esibirsi nella formazione originale, compresa Victoria Beckham che non partecipò al tour del 2019. Lo riporta il tabloid britannico “The Sun” e la notizia manda in fibrillazione tantissimi fan

“L’intenzione è organizzare uno spettacolo indimenticabile e, in Gran Bretagna, le Spice Girls sono senza dubbio tra i gruppi più iconici”, avrebbe rivelato una fonte al tabloid britannico “The Sun” che annuncia che le Spice Girls potrebbero tornare a cantare tutte insieme insieme per il Platinum Party: il concerto con star della musica internazionale, in programma il prossimo 4 giugno, davanti a Buckingham Palace, nell’ambito delle celebrazioni per il Giubileo di Platino della regina Elisabetta. Stando a quanto riporta il Sun, la band sarebbe già stata formalmente invitata dai vertici della BBC, emittente televisivo che trasmetterà l’evento.

I fan della band – che ha segnato la seconda metà degli anni ’90 e che, con gli oltre 100 milioni di copie di dischi venduti, è stata definita un “fenomeno internazionale” dalla rivista statunitense Billboard – sono già in trepidante attesa, soprattutto per la decisione della “Posh Spice”, Victoria Beckham (al secolo Adams) che, lasciato il gruppo nel 2012, non aveva partecipato al tour del 2019 (per il quale si sperava in una ricomposizione della band) per impegni di lavoro nel mondo della moda. Questa volta, invece, dato che il concerto sarebbe in onore di Sua Maestà, sembra proprio che il gruppo femminile di maggior successo di tutti i tempi possa tornare a esibirsi nella formazione completa: Melanie Brown, “Scary Spice”; Melanie Chisholm, “Sporty Spice”; Emma Bunton, “Baby Spice”; Geri Halliwell, “Ginger Spice”; Victoria Adams, “Posh Spice”.

L’idea di vederle cantare di nuovo, tutte e cinque, piace a molti e anche Mel B, nel 2021, aveva dichiarato che c’era la voglia di tornare a esibirsi nella formazione completa. Non ci sono notizie ufficiali, ma rumors dell’ambiente ipotizzano che il gruppo potrebbe riunirsi in occasione delle nozze del figlio di Victoria e David Beckham: Brooklyn.

Victoria, negli ultimi tempi, si è riavvicinata al gruppo, come testimonia anche una foto natalizia con il maglione celebrativo indosso al marito:



Forse, il 4 giugno 2022, le cantanti, dieci anni dopo il loro show nella cerimonia di chiusura delle Olimpiadi del 2012, evento dal successo planetario, con milioni di telespettatori collegati in mondovisione, proveranno a fare il bis, in onore di Sua Maestà, Elisabetta II.