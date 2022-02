Rai 4 torna “Criminal Minds”, la serie completa

Due episodi giornalieri dal lunedì al venerdì



Torna “Criminal Minds”, la longeva serie ideata da Jeff Davis, che sarà riproposta in due episodi giornalieri dal lunedì al venerdì – a partire da martedì 22 febbraio – alle 19.50 su Rai 4 (canale 21).



Vero punto di riferimento per tutti gli appassionati di serialità poliziesca, “Criminal Minds” racconta le avventure dell’Unità di Analisi Comportamentale (BAU, Behavioral Analysis Unit), ovvero una squadra speciale di psicocriminologi dell’FBI che hanno il compito di elaborare il profilo psicologico e comportamentale di pericolosi criminali e assassini seriali.



Nel corso delle quindici stagioni (2005 – 2020) che compongono la serie principale, si raccontano le vicende la squadra del BAU supervisionata dal capo unità Aaron Hotchner, a cui succederà Emily Prentiss. Il team, che gli spettatori hanno imparato ad amare negli anni, include Jason Gideon, fondatore della BAU nonché miglior profiler del Bureau, l’ex agente di polizia Derek Morgan, l’esperto di profilazione geografica Spencer Reid, che è capace di individuare particolari che nessun altro riesce a vedere. Ci sono poi Jennifer Jareau, detta JJ, addetta alle comunicazioni, l’esperta in crimini sessuali Elle Greenway, l’esperto in profiling David Rossi, lo specialista linguistico Alex Blake, la psicologa forense Tara Lewis, il tecnico informatico Penelope Garcia, l’esperto in controspionaggio Stephen Walker e tanti altri affascinanti personaggi che nell’arco di questi quindici anni si sono affiancai e spesso succeduti. Il cast principale originale dello show è composto da Mandy Patinkin, Thomas Gibson, Lola Glaudini, Shemar Moore, Matthew Gray Gubler, AJ Cook e Kirsten Vangsness.



Il cast ha subito grandi cambiamenti nel corso della serie, con molti dei membri originali dello show sostituiti da altri personaggi principali, tra cui alcuni volti noti del mondo del cinema e della tv come Paget Brewster (Friends, Law & Order), Joe Mantegna (Il Padrino – Parte III, Joan of Arcadia), Rachel Nichols (Star Trek, G.I. Joe – La nascita dei Cobra), Jennifer Love Hewitt (So cosa hai fatto, Ghost Whisperer), Aisha Tyler (24, Fear the Walking Dead), Daniel Henney (X-Men le origini: Wolverine, La ruota del tempo).



Il successo di “Criminal Minds” si è rinnovato di anno in anno al punto che si è regolarmente rivelata come una delle serie CBS più viste. Un successo di pubblico tale da generare un vero e proprio franchise multimediale che oltre ad aver dato origine a diversi spin-off e adattamenti produttivi per diversi mercati internazionali, ha dato vita anche a un videogioco e numerosi fanclub in tutto il mondo.