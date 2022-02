Primo concorso lirico internazionale: “Voci in Barcaccia” su Rai Radio 3

Lunedì 21 febbraio, in diretta a partire dalle 20.30, andrà in onda la terza serata di “Voci in Barcaccia“, il concorso lirico internazionale di Rai Radio 3. Con questo terzo appuntamento e fino al 21 giugno 2022, i giovani talenti della lirica potranno esibirsi, ‘confrontarsi’ e divertirsi in un contest in diretta ogni mese durante un live dalla Sala A di via Asiago 10.



Ogni serata si esibiranno sei candidati: il vincitore o la vincitrice parteciperà alla serata finale, il 21 giugno, in occasione della Festa della Musica, durante la quale verrà nominato il vincitore o la vincitrice della manifestazione.



La serata del 21 febbraio avrà come giurati il direttore del Teatro Comunale di Modena Aldo Sisillo, il pianista Roberto Cominati e il soprano Rebeka Lokar. In giuria, ma anche in veste di conduttori, sempre il duo formato da Enrico Stinchelli e Michele Suozzo, mentre i sei concorrenti saranno accompagnati dalla pianista Sabrina Trojse.



Fuori concorso, invece, ogni serata avrà come protagonisti i migliori allievi segnalati da Conservatori musicali: il 21 sarà la volta del duo Massimiliano Testa, chitarra, e Francesco Proietti, clarinetto, dal Conservatorio L. Refice di Frosinone.



La sigla di “Voci in Barcacca” è stata realizzata dal rapper KD-One Lorenzo Cappadone, che ha realizzato anche lo spot del concorso.