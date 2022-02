Isola dei Famosi, nel cast la fidanzata di Marcell Jacobs?

Nuove indiscrezioni sul cast de L’Isola dei Famosi, il reality show condotto da Ilary Blasi

Manca sempre meno alla messa in onda della nuova edizione de L’Isola dei Famosi, il reality show condotto da Ilary Blasi che si prepara a tornare in prima serata su Canale 5 con un cast tutto nuovo. Sembra che tra i naufragi di quest’anno ci sarà anche Nicole Daza, la fidanzata del campione olimpico Marcelle Jacobs.

Isola dei Famosi, nuovi nomi per il cast

Ilary Blasi si prepara a tornare al timone de L’Isola dei Famosi, il reality show ambientato in Honduras che mette alla prova Vip con fame, intemperie e la necessità di fare gruppo per sopravvivere come veri naufraghi. La presentatrice ha fatto uno spoiler, rivelando la data di debutto ufficiale ma c’è ancora grande mistero sul cast del programma. Mentre sembra che Alvin tornerà come inviato ufficiale, per la gioia di tutti i fan che hanno sentito la sua mancanza durante l’ultima stagione, i naufraghi di quest’anno sono ancora un mistero.

Si vocifera che la Blasi abbia voluto dividere il cast in coppie e concorrenti singoli, per creare le giuste tensioni all’interno del gruppo. Nel cast ci saranno anche Jeremias e Gustavo Rodriguez, rispettivamente fratello e padre della ben più famosa Belen. Sembra confermata anche la presenza di Floriana Secondi, che da anni anela la partecipazione a L’Isola, e di Lory Del Santo in coppia con il giovane fidanzato Marco Cuocolo.

Nelle ultime ore, tuttavia, sono giunte nuove anticipazioni lanciate dalla pagina Instagram Investigatore Social. Ilary potrebbe aver convinto anche Nicole Daza, fidanzata e promessa sposa del velocista nonché campione olimpionico Marcell Jacobs. Stando a Vero, inoltre, ci sarà anche Ilaria Galassi, nota al pubblico per aver preso parte a Non è la Rai.



comingsoon.it