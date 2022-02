Il primo trailer di The First Lady ci catapulta alla Casa Bianca con tre donne da scoprire

Betty Ford, Eleonor Roosevelt e Michelle Obama sono le protagoniste di questa attesissima serie di Showtime con un cast stellare, da Michelle Pfeiffer a Gillian Anderson, fino a Viola Davis





Nel folto calendario di uscite seriali che alimenterà il binge watching di primavera è in programma anche The First Lady, una serie antologica di Showtime su tre donne della Casa Bianca: Betty Ford, Eleonor Roosevelt e Michelle Obama. Già ampiamente anticipata nella fase di produzione, oggi questa serie sta per arrivare davvero: debutterà in streaming, almeno su suolo americano, il prossimo 17 aprile 2022. Il primo trailer di The First Lady è stato rilasciato dalla rete insieme ai first look delle attrici che vestono i panni delle protagoniste: le sublimi Michelle Pfeiffer (Ford), Gillian Anderson(Roosevelt) e Viola Davis (Obama).



La sfera privata di queste donne è ovviamente al centro di una sceneggiatura che punta a raccontare cosa vuol dire accompagnare, sostenere, rimanere accanto a un uomo che diventa Presidente degli Stati Uniti. Ma la volontà non è tanto quella di definirle come “mogli di”: il trailer lascia ben sperare che, oltre al classico patriottismo made in USA, venga fuori anche un bel po’ di femminismo. Sappiamo già, grazie al memoir di Michelle Obama, che la sua carriera politica e sociale come la conosciamo adesso si è formata proprio negli anni di presidenza del marito Barack, ma già prima di entrare nella Casa Bianca Michelle aveva lavorato duramente per affrancarsi e brillare in una società spesso razzista e maschilista. I ritratti di Eleonor Roosevelt e Betty Ford seguiranno probabilmente questo fil rouge di rivalsa, senza (si spera) nascondere contraddizioni e chiaroscuri di nessuna di loro.



Impressionante è la trasformazione fisica delle attrici protagoniste: Gillian Anderson, che si sta imponendo come voce e corpo di personaggi storici di grande impatto (basti pensare alla sua Margaret Thatcher di The Crown o al suo ruolo nel recente The Gilded Age), veste i panni di una tormentata Eleonor Roosevelt e accanto a lei c’è Eliza Scanlenche la interpreta da giovane.



Michelle Pfeiffer è invece Betty Ford: anche nel suo caso la trasformazione è straordinaria.



Non è da meno il cast corale maschile, con O-T Fagbenle nei panni di Barack Obama, Aaron Eckhart in quelli di Gerald Ford e Kiefer Sutherland che si è trasformato in Franklin D. Roosevelt. Insomma, il progetto è senz’altro stato costruito in modo da colpire sin dai frame che ne anticipano trama e atmosfera. Riuscirà a non deludere le aspettative e a non nascondere le contraddizioni che, pure, si celano dietro le vite e le carriere di queste donne? Staremo a vedere: l’appuntamento è nella Stanza Ovale il prossimo 17 aprile.



