Belen commossa confessa: ‘Avrei preferito fare i miei figli con lo stesso uomo, così non è facile’

Belen sognava una famiglia numerosa con lo stesso compagno accanto. “Sono una tradizionalista”, confessa a Verissimo in un’intervista a cuore aperto. E ammette commossa: “Avrei preferito fare i miei figli con lo stesso uomo, così non è facile”.



Sulla seconda reunion con Stefano De Martino la 37enne glissa, quando le si fa menzione delle paparazzate uscite in cui è sempre con l’ex marito, sorridendo dice: “Non so chi sia, non frequento”. Non vuole parlarne, anche se fa capire con un ‘chissà’ che qualcosa potrebbe ancora succedere tra loro ed è probabile stia già accadendo. La Rodriguez si professa single: “Al momento sono fidanzata coi miei gatti”.

“Vivere da soli è più semplice. Per tanti anni sono stata sempre l’eterna fidanzata di qualcun’altro: sono stati sempre lunghi periodi in cui mi lasciavo e mi riprendevo. So che sono una pasticciona, ma la mia non è leggerezza, è che spesso pecco di entusiasmo”, spiega l’argentina.

Mamma di Santiago, 8 anni, avuto da Stefano, e di Luna Marì, nata lo scorso 12 luglio dall’amore, ormai finito, con Antonino Spinalbese, 26 anni, con cui la relazione è durata poco più di un anno, Belen rivela le sue difficoltà: “Non è facile essere madri con due figli di genitori diversi. Ho voluto crederci per una seconda volta e ne ho pagato le conseguenze. Ho sofferto tantissimo per entrambe le separazioni. Avrei voluto una famiglia con lo stesso uomo, ma sono felice lo stesso”.

Belen è nostalgica, commossa, vicina alle lacrime quando si parla dei suoi amatissimi bimbi, poi subito dopo ironizza: “Ho chiesto a Stefano e Antonino di prenderli nello stesso weekend, altrimenti rischio di portare Luna a Stefano e Santiago ad Antonino…”.

Belen Rodriguez è contenta del rapporto che i padri due hanno con i bambini. Di Spinalbese dice: “Antonino è una brava persona, un padre stupendo, per me può vedere Luna quando vuole. Sono dell’idea che bisogna far vedere i figli ai papà sempre, non solo nel weekend, bisogna ricalcolare questa cosa a livello di leggi”.

Nella lunga intervista in tv la conduttrice de Le Iene risponde anche alle critiche di chi sui social l’attacca per i presunti ritocchini estetici: “Con la mia faccia faccio quello che voglio. Pensano che io vada a lavorare e invece di tornare a casa passi dal chirurgo plastico. Le critiche all’inizio mi danno fastidio, poi me le lascio scivolare addosso”. E conclude: “Non capisco come sui social si possa dare diritto di parola a queste persone, ci vorrebbero delle leggi per impedirglielo”.



gossip.it