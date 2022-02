Amici Serale 2022: torna Stefano De Martino in giuria

L’ex marito di Belen Rodriguez è molto legato al talent show di Maria De Filippi

Manca poco al ritorno del Serale di Amici di Maria De Filippi. La prima puntata della nuova edizione del talent show è fissata al prossimo sabato 19 marzo. In questi giorni la conduttrice Mediaset e la sua redazione stanno mettendo a punto la giuria del programma. Stando a quanto scrive Tv Blog pare certo il ritorno di Stefano De Martino.

Nonostante i suoi impegni in Rai – prima a Stasera tutto è possibile e poi a Made in Sud – l’ex marito di Belen Rodriguez sarebbe pronto a tornare nella trasmissione che l’ha reso popolare. Era il 2009 quando Stefano metteva piede per la prima volta nella Scuola più famosa d’Italia.

Dopo essere stato uno degli allievi più amati dello show, Stefano De Martino ha ricoperto ad Amici diversi ruoli: dal ballerino professionista al conduttore del daytime, passando per l’ospite e il giurato. Grazie a questo format è cambiata pure la vita privata del 32enne: qui ha incontrato nel 2012 Belen, che l’ha reso padre del piccolo Santiago.

Stefano De Martino dovrebbe dunque rientrare ad Amici il prossimo marzo. Al momento non si conoscono i nomi degli altri presunti giurati anche se negli ultimi mesi si è parlato molto della cantante Giorgia e dell’attrice Giulia Michelini. Lo scorso anno De Martino era affiancato da Emanuele Filiberto e Stash dei Kolors.

Stefano De Martino e il gossip

Riavere Stefano De Martino ad Amici 2022 sarebbe un colpaccio per Maria De Filippi visto che il giovane conduttore di Torre Annunziata è tornato protagonista del gossip. Da qualche mese, infatti, si parla di un ritorno di fiamma – l’ennesimo! – con la Rodriguez. Quest’ultima ha ripreso a rivedere l’ex marito dopo l’addio ad Antonino Spinalbese.

In una recente intervista Stefano ha smorzato l’entusiasmo dei fan chiarendo che lui e Belen sono solo dei genitori presenti e affettuosi ma è evidente che rispetto al passato i rapporti tra i due ex coniugi si siano intensificati parecchio…

Dal canto suo la soubrette argentina si è detta più che mai concentrata sul lavoro e i figli dopo le delusioni sentimentali che hanno segnato la sua vita.



