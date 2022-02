   Rai Isoradio: Primo Di Nicola, Maurizio Gasparri e Toni Capuozzo a ”L’autostoppista” di Igor Righetti

Il giornalista e conduttore tv Capuozzo: “I virologi star? Qualcuno ha capito che più sei drastico nelle risposte più hai successo. La notorietà è un trabocchetto pesante”. È il primo programma radiofonico pet friendly con co-conducente il bassotto Byron



“Che cosa penso dei tanti virologi diventati star? Credo che la notorietà sia un trabocchetto pesante. Con tutto il rispetto per i virologi e per gli epidemiologi, penso che fossero degli illustri signor nessuno fino al giorno zero e poi si siano trovati improvvisamente baciati dalla notorietà e dai fuochi di fila dei passaggi televisivi. Qualcuno ha capito che più esageri, più sei categorico, drastico nelle tue risposte e più hai successo, lasci il segno. Così vengono a mancare l’umiltà e la precarietà delle verità scientifiche, tra le cose più belle”. È quanto affermato dal giornalista e conduttore televisivo Toni Capuozzo durante il suo “passaggio” a “L’autostoppista”, dal lunedì al giovedì dalle 17 alle 18, su Rai Isoradio, il seguitissimo format nato dalla creatività del giornalista e conduttore radiotelevisivo Igor Righetti.



Per questo suo format crossmediale innovativo che ha subito riscosso grande successo, Igor Righetti si è ispirato all’esilarante commedia “Il tassinaro” diretta e interpretata nel 1983 da suo cugino Alberto Sordi. “L’autostoppista” è il primo programma radiofonico pet friendly con a bordo Byron, il bassotto del conduttore, che interagisce con gli “autostoppisti” su temi legati alla tutela e ai diritti degli animali. In ogni puntata, il conduttore-conducente Righetti offre un passaggio sulla sua auto a personaggi celebri rimasti in panne, ignari, però, di salire a bordo di un prototipo di vettura mai entrato in produzione in quanto anarchico e sovversivo. Un’auto parlante e interattiva con il guidatore e gli occupanti che esprime il proprio disappunto o compiacimento su ciò che viene detto utilizzando anche la voce del navigatore satellitare e l’autoradio. Navigatore che su quest’auto diventa “navigattore”. Durante il viaggio, agli “autostoppisti” vengono anche fatte ascoltare brevissime frasi estrapolate da canzoni e film famosi che possono dedicare a chi vogliono.



Ironia graffiante, radio dediche musicali e cinematografiche, esperti del mondo pet, influencer, inventori, imprenditori, personaggi celebri del mondo dello spettacolo, del giornalismo e della politica per raccontare i cambiamenti dell’Italia e dei suoi abitanti tra ricordi, aneddoti, curiosità, emozioni e ilarità. “L’autostoppista” può essere ascoltato sulle frequenze di Rai Isoradio (103.3 e 103.5), su RaiPlay Sound, tramite la app di Radio Rai e in podcast sul sito di Rai Isoradio.



Gli “autostoppisti” di questa settimana.



Lunedì 21 febbraio: senatore Primo Di Nicola (M5s)



Martedì 22 febbraio: senatore Maurizio Gasparri (Forza Italia)



Mercoledì 23 febbraio: il giornalista e critico televisivo Marco Castoro, l’influencer Lorenzo Castelluccio, il cantautore Phil Bianchi e l’esperto di comunicazione Giampaolo Rossi



Giovedì 24 febbraio: il giornalista, scrittore e conduttore televisivo Toni Capuozzo e la giornalista esperta di moda e costume Nenella Impiglia Curzi