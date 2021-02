Paris Hilton dice sì al ricchissimo imprenditore Carter Reum… e a un anello da due milioni di dollari!

Una location da sogno ai Caraibi, un gioiello unico creato per lei, un’unione…. a molti zeri: dopo un anno di amore l’ereditiera quarantenne capitola. “Non c’è nessuno altro con cui vorrei trascorrere la vita”. Guarda che proposta da favola e… super kitsch

Paris Hilton dopo varie proposte di matrimonio finite in nulla ha detto sì: sposerà il ricchissimo imprenditore Carter Reum con cui fa coppia da un anno: “Non c’è nessuno altro con cui vorrei trascorrere la vita”, scrive sui social l’ereditiera che ha appena compiuto 40 anni (come il promesso sposo). Una location da sogno ai Caraibi, un anello di fidanzamento creato per lei dall’erede di Cartier da due milioni di dollari, un look da regina…: guarda la proposta da film… e super kitsch.

“LA MIA FAVOLA DIVENTA REALE”

“La mia favola diventa reale”, scrive Paris Hilton. Nel giorno del suo quarantesimo compleanno, l’ereditiera annuncia il suo prossimo matrimonio… a molti zeri. Come la sorella Nicky del resto. “Il mio amore e io siamo stati insieme fin dal nostro primo appuntamento e per il mio compleanno ha organizzato un viaggio davvero speciale in un paradiso tropicale”, racconta. “Mentre andavamo a cena lungo la spiaggia, Carter mi ha portata davanti a una capanna decorata con fiori e si è inginocchiato. Ho detto sì, sì per sempre. Non c’è nessuno altro con cui vorrei trascorrere la vita”.

L’ANELLO “PARIS” CREATO PER LEI

Una scena da film, con la protagonista Paris Hilton vestita in abito di perline e paillettes, con tiara e guanti di tulle con cristalli Swarovski. A completare il look da mille e una notte ci ha pensato il ricchissimo imprenditore: Carter ha regalato alla futura moglie un anello da due milioni di dollari, una creazione di Jean Dousset, erede di Cartier, chiamata “Paris”, con un diamante centrale di almeno dieci carati. Manca solo la data delle nozze, che pare arriveranno presto: l’ereditiera ha già dichiarato di volere due figli, anzi due gemelli…











