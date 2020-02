Rai2, stasera “The good doctor”

Nuovo appuntamento con la terza stagione, in prima assoluta, del telefilm “The good doctor”, in onda su Rai2 alle 21.20, con Freddie Highmore, Nicholas Gonzalez, Antonia Thomas

Nel primo episodio dal titolo Claire, la dottoressa Brown si prepara ad affrontare un suo eventuale primo intervento: una colecistectomìa laparoscopica. Melendez non è molto sicuro di affidarglielo, e scarta persino l’ipotesi di operare, perché la visuale è limitata e

l’intervento potrebbe rivelarsi complicato. Shaun, però, propone di effettuare una colicistectomia diversa dal solito e convince Lim a scegliere Claire.

A seguire Prendi la mia mano, Shaun affronta le prime incomprensioni con Carly: perché è così importante tenersi per mano? Il dottor Glassman annulla il matrimonio con Debbie. Grazie a un consiglio di Shaun alla fine deciderà di lanciarsi In questa avventura. Nel frattempo Claire decide dl spargere le ceneri di sua madre…