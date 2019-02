Alle 18 e 55, ci sarà in tv il match Napoli-Zurigo

Un calendario fittissimo e un San Paolo sempre più tiepido. Il Napoli, dopo i due pareggi consecutivi per 0-0 in campionato, torna in campo per quello che sembra essere diventato il primo obiettivo stagionale, l’Europa League. In un San Paolo semideserto, gli svizzeri del Zurigo, liquidati appena sette giorni fa con un netto 3-1 esterno che permette alla squadra di Ancelotti di dormire sonni tranquilli, o quasi.

DIRETTA TV – Napoli-Zurigo è in programma allo Stadio San Paolo di Napoli alle 18.55 e sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport 1 e Sky Calcio 3. Inoltre sarà disponibile anche in streaming per tutti gli abbonati Sky sulla piattaforma Skygo.

PROBABILI FORMAZIONI – Tanto turnover in casa Napoli. Rispetto agli 11 scesi in campo nell’ultima uscita contro il Torino, dovrebbero essere confermati Insigne, Allan, Koulibaly e Hysaj. Poi spazio a chi ha giocato meno, come Chiriches, che non vede il campo da cinque mesi e mezzo a causa di un problema al legamento che l’ha costretto a operarsi e rimanere fuori a lungo. Sarà la notte anche di Simone Verdi, chiamato a confermare tutto il proprio talento, che dovrebbe partire largo a sinistra in un centrocampo a trazione decisamente offensiva, con Diawara e Allan al centro e Ounas sull’altro out. Dovrebbe tornare da titolare anche Dries Mertens che, dopo un periodo buio, vuole ritrovare il feeling con il gol. Gli ospiti, chiamati a fare la partita per cercare una residua possibilità per il passaggio del turno, dovrebbero scendere in campo con il 4-1-4-1; unica punta Ceesay, supportato alle spalle da Winter, Schoenbachler, Odey e Kololli.

NAPOLI (4-4-2): Meret; Hysaj, Chiriches, Koulibaly, Ghoulam; Ounas, Allan, Diawara, Verdi; Insigne, Mertens. ALLENATORE: Ancelotti.

ZURIGO (4-1-4-1): Brecher; Untersee, Nef, Maxso, Kharabadze; Dingioni; Winter, Schoenbachler, Odey, Kololli; Ceesay. ALLENATORE: Magnin.

ARBITRO: Sidiropoulos (Grecia).

Corrieredellosport.it