Rolling Stones su TikTok, nei video come vestirsi, muoversi e suonare come loro

La band e il suo frontman Mick Jagger sono sbarcati sul celebre social e hanno dato ai creator la possibilità di utilizzare le canzoni del loro catalogo

Anche una band leggendaria come i Rolling Stones ha deciso di sbarcare su TikTok con il profilo @TheRollingStones. L’account del gruppo darà anche la possibilità ai creator di utilizzare le canzoni del loro catalogo, disponibili sulla pagina TikTok Sounds.

I ROLLING STONES E MICK JAGGER SU TIKTOK

L’arrivo dei Rolling Stones su TikTok è stato annunciato anche sugli altri canali social del gruppo, dove è stato condiviso un video in cui i fan vengono invitati a condividere su TikTok i propri contenuti con le canzoni degli Stones. Il profilo ufficiale della band è stato inaugurato con tre clip che utilizzano tre brani del loro repertorio: Start me up, Angie e It’s Only Rock’n’Roll (But I Like It). Su TikTok ha inoltre debuttato anche Mick Jagger (@jagger), che ha così seguito il chitarrista Keith Richards, che era sbarcato sul social già a dicembre 2021. Il frontman ha pubblicato, come primo contenuto, un video in sala di registrazione in cui presenta se stesso e il profilo ufficiale del gruppo. “Ciao, TikTok! Ci siamo uniti al tuo mondo… sono così entusiasta di vedere cosa creerete con la nostra musica” ha detto il cantante nel video, accompagnato dal brano Sympathy for the Devil. Il canale ufficiale della band, invece, presenterà contenuti esclusivi del dietro le quinte degli spettacoli, registrazioni in studio e molto altro. Per celebrare l’arrivo dei Rolling Stones sull’app, TikTok ha lanciato l’hashtag ufficiale #TheRollingStones, invitando i TikToker a condividere le loro migliori cover e i remix delle canzoni della rock band, ma anche i loro passi di danza e movimenti in stile Jagger e i look ispirati alla band. Ad oggi, gli hashtag hanno generato più di 500 milioni di visualizzazioni sul social, secondo dati forniti dalla società stessa.

LE ALTRE BAND SU TIKTOK

Tra le tante rockstar sbarcate su TikTok troviamo anche gli U2, a dimostrazione del grande interesse che questo social rappresenta anche per artisti già affermati. Il primo video rappresenta un’interpretazione di Your Song Saved My Life realizzata con dei disegni ideati dallo stesso Bono. Presenti anche i Led Zeppelin, che su TikTok hanno messo a disposizione il proprio repertorio musicale. Gli amanti del rock non possono perdere il profilo dei Guns N’ Roses, con spezzoni di concerti, prove e filmati di repertorio.