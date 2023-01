“Il Patriarca”, in anteprima le immagini della serie tv di Claudio Amendola

Prossimamente su Canale 5 la saga familiare diretta dall’attore romano

In anteprima ecco le primissime immagini de ‘Il Patriarca’ la nuova serie con Claudio Amendola, prodotta da Camfilm in collaborazione con Taodue, in onda prossimamente su Canale5.

La serie, per la regia dello stesso Claudio Amendola, è una saga familiare piena di avvincenti colpi di scena, che in sei serate racconta le vicende di un carismatico imprenditore, Nemo Bandera e della sua famiglia, tra affari, amori e criminalità.

Nemo ha reso la sua azienda una delle più importanti della Puglia, grazie alla sua abilità, ma anche grazie ai traffici illeciti che hanno la base nel porto della sua città. Ma il destino gli ha riservato un colpo inaspettato che lo metterà di fronte a delle scelte difficili.