Pattinson e Joon-ho insieme in un film Sci-Fi

Robert Pattinson e il regista di Parasite Bong Joon-ho insieme in un film di fantascienza

Dopo Harry Potter e la saga di Twilight, nelle quali ha interpretato rispettivamente lo sfortunato mago Cedric Diggory e il vampiro Edward Cullen, Robert Pattinson si sta da tempo prendendo la propria rivincita nel mondo del cinema, dove sta ottenendo una serie di ruoli uno migliore dell’altro. Basti pensare a Good Time dei fratelli Safdie (su Netflix), a The Lighthouse di Robert Eggers e al nuovo The Batman, in uscita il 4 marzo 2022, pellicola nella quale l’attore 35enne si calerà nei panni di Bruce Wayne dando vita a una versione particolarmente dark e oscura dell’Uomo Pipistrello.

Ma non è finita qui, sembra che l’attore (oggi fidanzato con Suki Waterhouse con cui sembra si parli di matrimonio) stia per mettere a segno un altro colpo incredibile ottenendo il ruolo da protagonista nella prossima pellicola di Bong Joon-ho, regista premio Oscar nel 2020 grazie al film Parasite, il cui successo mondiale ha aperto un varco al mondo del cinema e delle serie tv coreane, mai come oggi ammirate e seguitissime (basti pensare ai successi di Squid Game e Hellbound).



Secondo le prime indiscrezioni il regista sarebbe attualmente in trattativa per scrivere e dirigere un nuovo film basato sull’imminente romanzo di Edward Ashton, Mickey7 (in uscita a febbraio 2022) e, se il progetto dovesse andare in porto, pare che Joon-ho si si sia già portato avanti mettendosi in contatto con Robert per parlargli del progetto, davanti al quale Pattinson si sarebbe dimostrato più che entusiasta.



Mickey7 sarà incentrato sulla storia di alcuni cloni usa e getta che vengono inviati su pianeti più lontani, dando vita a missioni pericolosissime che, in molti casi, si dimostrano essere senza ritorno. Come si può ben evincere quindi presto l’attore 35enne potrebbe prendere parte al suo secondo film di fantascienza (il primo è stato Tenet di Christopher Nolan), tra viaggi interstellari, navicelle spaziali e galassie lontane.



