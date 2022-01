Ma il fidanzato di Matilde Gioli lo conosciamo? Ecco di chi è innamoratissima l’attrice di Doc

Quel bacio in bianco e nero pubblicato sul profilo Instagram di Matilde Gioli è un chiaro indizio del suo stato d’animo: l’attrice di Doc 2 è innamorata più che mai. Così la Giulia Giordano della serie televisiva più seguita ha annunciato al mondo che la sua relazione con Alessandro Marcucci procede a gonfie vele e, anzi, c’è di più. Matilde Gioli ha infatti raccontato in una recentissima intervista di essere pronta a muovere passi importanti insieme alla sua dolce metà. Ma andiamo con ordine.

L’attrice trentaduenne e il compagno si sono incontrati per la prima volta nel 2019 quando Gioli si trovava a Roma per registrare la prima fortunatissima stagione di Doc – Nelle tue mani. Come ha svelato a Grazia in un’intervista dello scorso ottobre, durante una pausa dalle riprese ha deciso di cercare su Google attività alternative da fare a in città. Così si è imbattuta nel numero di telefono di Alessandro, organizzatore di escursioni a cavallo e appassionato di natura e animali. Galeotta fu quella gita a cavallo perché tra i due si è creata immediatamente sintonia e da allora non si sono più lasciati.

Ma c’è di più, oltre alle tante foto e dediche condivise sui rispettivi account social che testimoniano la loro relazione in fiore, Matilde Gioli ha rilasciato alcune dichiarazioni importanti a proposito del suo fidanzato a NuovoTv. L’attrice, parlando dei programmi di vita condivisa con il suo compagno, ha detto chiaro e tondo: “Ho deciso di trasferirmi nella Capitale per vivere con lui. Sono prontissima per un figlio, mi piacerebbe tanto. Vengo da una famiglia numerosa: siamo due sorelle e due fratelli”.

Presto allora Matilde Gioli e Alessandro Marcucci potrebbero diventare i genitori orgogliosi di un/a bambino/a da crescere a Roma, tra la passione per il cinema e quella della natura. Sempre durante l’intervista, Matilde Gioli si è lasciata andare a proposito di ciò che l’ha colpita al primo impatto del compagno: “Lui si occupa spesso di cavalli impegnativi e ha il dono di domarli. È un po’ quello che ha fatto con me. In passato nessun uomo c’era riuscito. Ogni volta scappavo, lui invece riesce a tenermi”.



