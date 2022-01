La star di Downton Abbey Michelle Dockery si sposa

Lady Mary Crawley della seguitissima serie britannica ha annunciato sul Times il fidanzamento ufficiale con Jasper Waller-Bridge. Nel 2015 aveva dovuto dire addio al fidanzato John Dineen, stroncato da un cancro a soli 34 anni, alla vigilia del loro matrimonio

Michelle Dockery si sposa. La Lady Mary Crawley della seguitissima serie britannica Downton Abbey e il fidanzato Jasper Waller-Bridgene hanno dato l’annuncio ufficiale sul Times.

Niente foto di anelli sui social network, ma un comunicato vecchio stile: «Si annuncia il fidanzamento ufficiale tra Jasper, figlio di Micheal Waller-Bridge di King’s Lynn, Norfolk, e Teresa Waller-Bridge di Battersea, Londra, e Michelle, seconda figlia di Michael e Lorraine Dockery di Gidea Park, Essex», si legge sul quotidiano.

Quarant’anni lei, 34 lui, l’attrice e il compagno, direttore creativo di una società di management di sport e spettacoli, si sono conosciuti nel 2019 tramite amici comuni – tra cui la sorella di lui, l’attrice Phoebe Waller-Bridge (che l’anno prossimo vedremo nel nuovo Indiana Jones) – e hanno cominciato a frequentarsi poco dopo, fino alla prima apparizione pubblica al Roma Film Fest dello stesso anno. «La storia ha avuto una gestazione lenta, però. Ci sono andati entrambi con i piedi di piombo», raccontano oggi al Daily Mail quegli stessi amici, «Oltretutto, all’epoca Michelle era impegnata con la promozione del primo film di Downton Abbey ed era sempre in giro per il mondo. Però si sono sentiti spesso e sono rimasti in contatto costante. Lei è una ragazza con i piedi per terra non ha mai cercato un amore vip». Neanche sul fatto che lui sia leggermente più giovane di lei ci sono obiezioni: «Jasper già uscito con donne più grandi, è sufficientemente maturo per una donna come lei. Siamo tutti molto felici per loro».

A rendere ancora più felici gli amici, è la consapevolezza che Michelle sia finalmente riuscita a superare il grande dolore che l’aveva colpita nel 2015. Proprio come la sua Lady Mary aveva perso l’amatissimo Matthew nella terza stagione della serie, anche l’attrice aveva dovuto dire addio al suo fidanzato John Dineen, stroncato da un cancro a soli 34 anni, alla vigilia del loro matrimonio. «Eravamo fidanzati ma nel cuore era come se fossimo già sposati, per cui sì, mi considero una vedova», aveva confidato allora l’attrice, che ancora due anni dopo la morte di John ripeteva «Non ci sono parole per descrivere quello che provo. Non sono mai stata coinvolta in niente e con nessuno nella mia vita come con lui. Con la sua malattia e poi la sua morte, tutto ha perso ogni senso. Buttarmi nel lavoro era l’unica opzione che avessi».



E se il lavoro ha continuato a darle soddisfazioni adesso anche il suo cuore sembra aver trovato consolazione. «Michelle e Jasper stanno davvero bene insieme, va tutto a meraviglia» ribadiscono gli amici. «Michelle si merita questa felicità».