Belén Rodriguez: «Non dovremmo mai sentire che per qualcosa sia troppo tardi»

L’argentina, che dopo la rottura con Antonino Spinalbese è stata riavvistata con l’ex marito, ha scritto un post che secondo il gossip proverebbe il ritorno di fiamma con Stefano De Martino: «Non è mai troppo tardi neanche per riprendere quel sogno che avevamo accantonato…»

Dopo aver ufficializzato via Instagram la fine dell’amore con Antonino Spinalbese, da cui lo scorso luglio ha avuto la piccola Luna Marì, Belén Rodriguez sempre via social ha lanciato un messaggio criptico da molti interpretato come indizio di riavvicinamento all’ex marito Stefano De Martino da cui ha avuto l’ottenne Santiago.

Nel lungo post in cui disserta di stati d’animo e cambiamenti interiori, l’argentina trentasettenne scrive fra l’altro: «Non dovremmo mai sentirci in colpa di voler stare un po’ da sole. Non dovremmo mai sentirci sbagliate nell’ammettere di esserci perse. Non dovremmo mai sentire che per qualcosa sia troppo tardi, neanche per riprendere quel sogno che avevamo accantonato per chissà quale buono e valido motivo». Quel sogno accantonato, sperano i fan dell’ex coppia Rodriguez-De Martino, potrebbe essere proprio la famiglia che aveva formato con Stefano. Tanto più che i due nei giorni scorsi sono stati paparazzati insieme in aeroporto. Lui l’è andata a prendere al ritorno da una vacanza in Uruguay. E pare che l’avesse accompagnata anche alla partenza.

Se di ritorno di fiamma davvero si tratta, sarebbe il secondo. L’amore tra la showgirl e l’ex ballerino, nato nel 2012 dietro le quinte di Amici 11 quando lui era ancora fidanzato con Emma Marrone, coronato nel 2013 dalle nozze e dalla nascita di Santiago, alla vigilia di Natale 2015, con l’annuncio di divorzio, sembrava una pagina chiusa. Lei si era fidanzata con Andrea Iannone, lui con la designer napoletana Gilda D’Ambrosio. Ma quando entrambi erano tornati i single, i fan della coppia avevano iniziato a sperare in un riavvicinamento. Nell’aprile 2019, dopo varie voci di ritorno di fiamma e varie foto che li mostravano assieme, era arrivata la conferma social: le foto sui loro profili Instagram della vacanza pasquale col figlio Santiago in Marocco. La prima da famiglia di nuovo unita.

Nel giugno 2020, però, Belén e Stefano si sono detti di nuovo addio. Lei poi si è fidanzata con l’ex parrucchiere Spinalbese e ci ha fatto una figlia, lui, almeno ufficialmente, non ha avuto nuove relazioni. Ora i fan dell’ex coppia sperano nel ritorno di fiamma bis. Per sapere se l’amore risboccerà davvero, basterà seguire le prossime Instagram Stories di Belén.



