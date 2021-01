Morta Nathalie Delon, l’attrice francese che fu moglie di Alain Delon

L’attrice transalpina si è spenta a Parigi all’età di 79 anni a causa di un tumore. Il suo vero nome era Francine Canovas e dal 1964 al 1969 era stata sposata con il divo Alain Delon. Dal matrimonio è nato il figlio, Anthony Delon, anche lui attore, che ha annunciato sui social la scomparsa della madre.

Addio a Nathalie Delon, attrice francese nota per essere stata la moglie di Alain Delon, negli anni ’60. Si è spenta all’età di 79 anni, a Parigi, il 21 gennaio: era malata di cancro. Ad annunciarne la morte, con un semplice post Instagram (“Rip Maman”), è il figlio avuto dal divo, quell’Anthony Delon che ha seguito le orme dei genitori ed è diventato un attore noto anche in Italia.

La carriera di Nathalie Delon

Il suo vero nome era Francine Canovas ed era nata a Oujda, in Marocco (all’epoca protettorato francese) il 1 agosto 1941, da una famiglia di origine spagnola. Esordì come attrice cinematografica nel 1967 proprio al fianco del marito Alain Delon, nel capolavoro noir di Jean-Pierre Melville “Frank Costello faccia d’angelo”. Tra i suoi film, ricordiamo “L’uomo di Saint-Michel” di Jacques Deray, “Barbablù” di Edward Dmytryk e Luciano Sacripanti, “Una romantica donna inglese” di Joseph Losey. Ha recitato inoltre in diverse produzioni o co-produzioni italiane con cast internazionali: “Le sorelle” con Massimo Girotti e Giancarlo Giannini, “Un sussurro nel buio” di Marcello Aliprandi, “I gabbiani volano basso” di Giorgio Cristallin, “Occhi dalle stelle” di Mario Gariazzo. Ha lavorato anche come regista in due film, “Ils appellent ça un accident” nel 1982 e “Dolci bugie” nel 1988, da lei sceneggiati.

L’amore con Alain Delon

Nathalie si era sposata per la prima volta con Guy Barthélémy, in seguito devenuto rappresentante del Moroccan Insurance Open, da cui ebbe una bambina di nome Nathalie. Il matrimonio finì in breve tempo. Il 13 agosto 1964, Nathalie sposò a Loir-et-Cher l’attore Alain Delon, dal quale aspettava già il figlio Anthony. L’attore all’epoca era all’apice della sua fama e venne criticato dai media perché si era separato da poco da Romy Schneider, la collega che avrebbe dovuto sposare e con cui aveva avuto una delle storie d’amore più intense e chiacchierate nella storia del cinema europeo. Il divorzio da Delon fu sancito il 14 febbraio 1969 dopo quattro anni e mezzo di matrimonio: l’attore si era legato a Mireille Darc. Nathalie e Delon rimasero legati, tanto che solo un mese prima della sua morte il figlio ha pubblicato uno scatto che li mostra insieme: “Amore incrollabile”.

Valeria Morini, Cinema.fanpage.it