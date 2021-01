“Grande Fratello Vip”, i dubbi della Ruta: “Mi piace stare qui, ma mi sento egoista”

Nella Casa del “Grande Fratello Vip” i crolli emotivi sono sempre dietro l’angolo. Questa volta è toccato a Maria Teresa Ruta, che ammette di aver perso un po’ di lucidità e di avere molti dubbi circa la sua permanenza nel reality. “Starei qua ma mi sento egoista. Mia mamma non la vedo dal 2 luglio”, spiega a Tommaso, Andrea e Stefania.

Maria Teresa sente di non potere dare più nulla al programma: ha già raccontato il suo privato e non è intenzionata ad “aprire altri armadi”. La mancanza della famiglia si sta inoltre facendo sentire moltissimo. Vorrebe rivedere la madre, il fratello e il marito, anche se naturalmente è stata contenta di aver potuto riabbracciare Guenda in puntata.



Tommaso fa notare come lei sia una persona che mette sempre gli altri al primo posto e questa volta dovrebbe prendersi cura di se stessa. A pesare anche il periodo dell’anno: “A fine gennaio mi sono successe cose brutte. Incidenti, la perdita del primo figlio… non è un bel mese per me. Mi angoscia, non finisce mai”.

Tgcom24