Ascolti Tv 20 gennaio 2021, Rai1 festeggia con Biden e la Juve

Ascolti Tv 20 gennaio 2021. Su Rai1 la finale della Supercoppa Italiana tra Juventus e Napoli ha conquistato 7.860.000 spettatori pari al 29% di share. Su Canale 5 la seconda puntata di Made in Italy 2.525.000 (10,9%). Su Rai3 Chi l’ha visto? 2.360.000 (10,2%). Su Rai2 Qualcosa di Speciale 1.429.000 (5,6%). Su Italia 1 Alice in Wonderland 1.163.000 (4,6%). Su Rete4 Speciale Stasera Italia 798.000 (3,4%). Su La7 Atlantide 899.000 (3,6%). Su Tv8 La Cuoca del Presidente 541.000 (2,1%). Sul Nove Accordi & Disaccordi 476.000 (1,8%).

In fascia Access Prime Time su Canale 5 Striscia la Notizia 4.127.000 (14,4%). Su La7 Otto e Mezzo 2.069.000 (7,3%). Su Rete4 Stasera Italia 1.477.000 (5,3%) nella prima parte e 1.229.000 (4,3%) nella seconda. Su Rai2 Tg2 Post 1.326.000 (4,6%). Su Rai3 Che Succ3de? 1.684.000 (6,2%) e Un Posto al Sole 2.025.000 (7,1%). Su Italia1 CSI Miami 1.210.000 (4,3%). Su Tv8 Guess My Age 579.000 (2%). Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 486.000 (1,7%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 5.392.000 (23,7%). Su Canale 5 Caduta Libera 3.814.000 (17,1%). Su Rai3 le edizioni dei Tgr 3.375.000 (14,3%). Lo Speciale Tg1 Il Giorno di Biden 2.674.000 (17,3%). Su La7 – dalle 17.08 alle 19.53 – Tg La7 Speciale sull’Inauguration day 850.000 (4,7%). Dalle 17 alle 18.55 Tg4 Speciale sull’insediamento di Biden alla Casa Bianca 342.000 (2,2%). Alle 20 Tg1: 6.828.000 (26,2%), Tg5: 5.052.000 (19,1%), TgLa7: 1.580.000 (6%).

In seconda serata su Rai1 Porta a Porta 909.000 (9,7%). Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte 770.000 (9,4%). Su Rai2 Restart 354.000 (3,2%). Ottimo risultato per la rassegna stampa di RaiNews “È già domani” condotta da Giancarlo Usai con Andrea Doria in regia: share dell’1,1%.





