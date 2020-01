Rai5, stasera andrà in onda “Il bidone”

Sullo sfondo delle tante difficoltà del secondo dopoguerra, Augusto Rocca, per sbarcare il lunario, passa di truffa in truffa, carpendo la buona fede di poveri ingenui con l’aiuto di due complici, Carlo e Roberto. Film massacrato dalla critica del tempo, “Il bidone” – riproposto stasera alle 23.15 su Rai 5 in occasione del centenario della nascita di Federico Fellini – è oggi considerato come uno dei più riusciti della prima stagione creativa di Federico Fellini. Soggetto e sceneggiatura dello stesso Fellini con Tullio Pinelli e Ennio Flaiano, musiche di Nino Rota. Guardatelo se amate il cinema del maestro. Un cinema amato, celebrato da tutto il mondo che in questi giorni sta ricevendo tanto amore da parte di milioni di italiani. Ieri, molti hanno celebrato il genio di Fellini. La manifestazione affettivamente più significativa, forse si è tenuta a Rimini. Ieri in un pomeriggio d’inverno, migliaia di persone stavano strette strette nella piazza di Rimini per augurare ‘Buon Compleanno’ a Federico Fellini, a 100 anni esatti dalla sua nascita. In questi giorni, un po’ da ogni parte, è stato detto che Fellini, uomo schivo, sarebbe stato ben lontano dalla miriade di celebrazioni che in tutto il mondo ne celebrano il genio immortale. Forse è vero, anzi probabilmente ciò risponde a verità. Ma se avesse visto il luogo centrale della sua città riempirsi sino ai margini di gente a sfidare freddo e impegni lavorativi di un giorno feriale; migliaia di persone con gli occhi al cielo ad ammirare lo sceicco bianco sospeso in aria con lo stesso stupore magico dell’apparizione di Alberto Sordi nel film del 1952; non è fuori luogo immaginare che ne sarebbe stato gratificato (senza magari darlo a vedere pubblicamente) perché prova inconfutabile della verità del suo ‘nulla si sa, tutto si immagina’. E l’immagine sfida e vince su ogni cosa, persino sul ‘Blue Monday’, sul freddo, sulla stanchezza, sulle ombre della sera. Accade a Rimini, la città di Federico Fellini. Buon compleanno, Federico, dice Andrea Gnassi, sindaco della Città di Rimini.