Mercoledì 22 gennaio Rai Radio 3 dedica due appuntamenti all’uscita del film “Figli” e al ricordo di Mattia Torre, sceneggiatore dal sarcasmo gentile, regista curioso, autore teatrale e televisivo (Boris, La linea verticale) scomparso lo scorso luglio dopo una lunga malattia. Storia di una coppia composta da Sara (Paola Cortellesi) e Nicola (Valerio Mastandrea), il film – tratto dal celebre monologo televisivo ” I figli ti invecchiano” di Mattia Torre e recitato dallo stesso Mastandrea – racconta l’arrivo del secondo figlio: gli equilibri scombinati, le crepe che si insinuano nella relazione, i risvolti tragicomici, l’istinto di scappare e la voglia di restare. Alle 15.30 Paola Cortellesi e Valerio Mastandrea – grande amico di Mattia Torre – saranno ospiti del pomeriggio di “Fahrenheit” per presentare il film e riflettere sullo stile e la scrittura dello sceneggiatore. Per l’occasione i due attori, saranno poi anche a “Hollywood Party”, alle 19.00, con il regista Giuseppe Bonito e Valerio Aprea, in studio, per raccontare la loro esperienza sul set di “Figli” e per condividere i ricordi personali e professionali legati a Mattia Torre.