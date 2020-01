Emis Killa single: “Io e la madre di mia figlia non siamo più insieme”

La storia d’amore tra Emis Killa e Tiffany Fortini è finita: dopo quasi otto anni d’amore e la nascita di una figlia, il rapper ha annunciato di essere nuovamente single.

Non avvezzo al gossip, Emis Killa ha deciso di annunciare ufficialmente la fine della sua relazione dopo una serie di domande da parte dei follower più curiosi.

Contrario a qualunque tipo di pettegolezzo, ha chiarito tramite delle Instagram story cosa accaduto con la ex compagna e chiesto che non vengano più fatte domande a riguardo. “Non amo spiattellare i ca..i miei sui social ma vedo che purtroppo a molti miei seguaci interessano e fanno domande a proposito – ha esordito lui su Instagram – .Ebbene sì, io e la madre di mia figlia non stiamo più assieme e manco da poco, da ormai qualche mese”.

Annunciata la fine della sua relazione con Tiffany, Emis Killa ha chiesto “cortesemente a tutti di non fare domande da gossippari a riguardo”, preferendo tenere privati i motivi di questa separazione. “Posso solo rassicurare tutte le persone che ci vogliono bene, poiché siamo in buoni rapporti, non ci vogliamo male, vedo mia figlia tutti i giorni e continueremo ad essere una famiglia quando condividiamo il tempo con lei – ha precisato il rapper, lanciando un messaggio ben preciso – . Non dispiacetevi per noi. Dispiacetevi per le coppie che si ostinano a rimanere assieme e arrivano a lanciarsi i coltelli dietro, talvolta rovinando l’infanzia ai figli”.

Dopo l’annuncio ufficiale dell’ex compagno, dunque, anche Tiffany Fortini ha deciso di rendere nota sui social la fine della relazione con Emis Killa, confermando che entrambi sono rimasti in ottimi rapporti. “Sono una delle persone più anti-gossip che io conosca e chi mi segue lo sa – ha detto lei, allegando uno scatto che la ritrae sorridente insieme all’ex – .Sono stata incinta e nessuno lo ha saputo sino alla nascita di Perla Blue ma, ora, mi ritrovo a dover dare una mini spiegazione, cosicché io non riceva migliaia di messaggi strappalacrime e melensi”. “A volte, succede, che due persone non vedano più la vita nella stessa maniera, senza avere la presunzione di pensare di avere ragione l’una sull’altra – ha continuato a scrivere – . Ad Emiliano e me, ora, è successo questo. Io avrei voluto una cosa e lui il suo totale opposto. La vita è imprevedibile , ma è anche il suo bello, perché quando tutto sembra andare malissimo, basta un attimo e le cose cambiano”.

Luana Rosato, ilgiornale.it