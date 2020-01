Dazn, viste in Italia 79 milioni di ore

Gli italiani hanno seguito su Dazn 79,3 milioni di ore di partite e incontri sportivi. Il 90% di questo tempo complessivo riguarda eventi trasmessi in diretta, a fronte di oltre 10.487 incontri trasmessi live l’anno scorso. Il calcio rimane la disciplina più seguita mentre football americano e la pallavolo completano il podio. Invece boxe e baseball si attestano alla quarta e quinta posizione. Questi sono alcuni dati a consuntivo del 2019, comunicati ieri con una nota dalla stessa piattaforma streaming live e on demand.

Invece, dal punto di vista di come gli italiani hanno seguito le sfide agonistiche online, oltre il 61% delle ore sono state seguite in streaming attraverso smart tv, set-top box o console. Il 39% proviene invece da dispositivi mobile (smartphone e tablet) e internet. Infine, da un punto di vista geografico, sempre secondo dati della piattaforma guidata da Veronica Diquattro, executive vicepresident Southern Europe di Dazn (gruppo Perform), tra le città più attive lungo la Penisola c’è al primo posto Milano, con 18,6 milioni di ore, seguita da Roma e Ivrea, rispettivamente con 9,1 e 5,8 milioni di ore. Giù dal podio rimangono Napoli, che si classifica alla quarta posizione con 2,7 milioni di ore, e Torino, al quinto posto con 2,2 milioni di ore.

Ampliando la visuale al resto del mondo (in tutto 9 mercati), anche per cogliere abitudini simili o differenti, Dazn ha registrato a fine 2019 oltre 500 milioni di ore viste sulla piattaforma, «pari a più di 57 mila anni di streaming che, volendo fare un paragone, corrisponde a vedere la serie tv Game of Thrones oltre 6,5 milioni di volte», hanno precisato dalla società. La crescita, sempre a livello globale, è pari al +98% (rispetto al 2018).

Infine, tra gli sport più visti live nel mondo, c’è sempre in pole position il calcio (314,6 milioni di ore). Seguono baseball e motori e poi, ancora, football americano e boxe. In particolare, l’incontro di boxe Ruiz vs Jousha II, dello scorso 7 dicembre, è stato l’evento live più visto su Dazn in tutto il mondo.

ItaliaOggi