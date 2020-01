Ashley Graham ha partorito: è nato il primo figlio della modella, di cui ancora non si conosce il nome

Ashley Graham ha partorito, è nato il primo figlio della modella 32enne. L’annuncio arriva sul social. E’ un maschietto, di cui ancora non si conosce il nome.

“Alle 18:00 di sabato la nostra vita è cambiata in meglio”, scrive Ashley Graham. Il neonato è venuto alla luce sabato 18 gennaio. Le stesse parole troneggiano nelle IG Stories del marito Justin Ervin. I due avevano annunciato l’arrivo della cicogna lo scorso agosto, in occasione del nono anniversario di matrimonio.

Ashley Graham diventa mamma. La prima indossatrice con la taglia 50, top model di fama mondiale, attivista nelle battaglie per la body positivity, influencer, icona curvy, designer di costumi da bagno e abiti da sposa con Pronovias e scrittrice annuncia che è nato il suo bebè. “Grazie per tutto il vostro amore e supporto durante questo incredibile periodo”, aggiunge.

Ashley ha raccontato la gravidanza senza mai celare ancora una volta i suoi difetti, anzi, facendone un motivo di vanto. Instancabile nella lotta contro il body shaming, ha voluto sdoganare il mito della bella e perfetta.

Prima donna con le forme morbide sulla copertina di Sports Illustrated, prima nella lista delle modelle più pagate di Forbes, durante la gestazione a Elle ha raccontato: “In gravidanza mi sono dovuta arrendere al cambiamento, sia mentale che fisico. Capita che ogni tanto mi senta un po’ a disagio, e allora ricordo a me stessa cosa sto ottenendo in cambio: la benedizione di far crescere la mia famiglia insieme all’uomo della mia vita”.

“Ora il mio corpo sta cambiando e devo essere onesta: accettarlo non è sempre facile. Per dire, quando ho postato su Instagram la foto delle mie smagliature, l’ho fatto perché mi sentivo insicura, e avevo bisogno che la mia comunità mi ricordasse la mia forza, e quei consigli che di solito sono io a dare”, ha aggiunto Ashley, svelando le sue debolezze che nascondono una forza da vera guerriera.

