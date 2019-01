Santamaria ‘voce’ di Batman in Lego 2

In sala il 21 febbraio il sequel dell’avventura animata

Claudio Santamaria torna a prestare la voce al mitico Batman in The Lego Movie 2: Una nuova avventura, il sequel del film campione di incassi in uscita nelle sale italiane il 21 febbraio 2019 distribuito da Warner Bros. Pictures, dopo la saga dei tre film live-action diretti da Christopher Nolan e i precedenti “The Lego Movie” e “Lego Batman – Il Film“.”The Lego Movie 2: Una nuova avventura” riunisce gli eroi di Bricksburg in una nuova avventura d’azione per salvare la loro amata città. Dopo cinque anni di vita meravigliosa, ora gli abitanti della cittadina devono affrontare una nuova e gigantesca minaccia: i Lego Duplo, degli invasori venuti dallo spazio, che distruggono tutto più velocemente di quanto si possa ricostruire. La battaglia per sconfiggerli e riportare l’armonia nell’universo LEGO condurrà Emmet, Lucy, Batman e i loro amici in mondi lontani e inesplorati, tra cui una strana galassia in cui tutto è un musical.

Ansa