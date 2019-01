Alessandro Preziosi, eccellenza italiana a Hollywood

Alessandro Preziosi e le sorelle Angela e Marianna Fontana eccellenze italiane a Hollywood: il 17 febbraio, alla vigilia degli Oscar, saranno premiati al Teatro Cinese dal 14/o Los Angeles Italia – Film Fashion and Art Fest con l’ Italian Excellence Award.

Preziosi, ‘mattatore’ del teatro italiano oltre che protagonista sul grande schermo e nelle serie televisive, saluterà il pubblico californiano con una performance-omaggio a Luigi Pirandello, oltre a presentare una selezione dei suoi film tra cui il recente ‘Nessuno come noi’ di Volfango de Biasi.

Anteprime americane anche per i due film che accompagneranno le giovani Marianna Fontana, ‘Capri-Revolution’ di Mario Martone e Angela Fontana, ‘Lucania’ di Gigi Roccati. In particolare la proiezione di quest’ultima opera fa parte dell’omaggio alla Basilicata, a Matera Capitale europea della cultura 2019 e a Francis Ford Coppola (la cui famiglia è originaria di quella regione) in occasione dell’ottantesimo compleanno del maestro.

ANSA