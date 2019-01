Meghan Markle e Harry, tutto quello che hanno detto (finora) sul royal baby

Nonostante il protocollo da rispettare, i duchi del Sussex nelle ultime settimane si sono lasciati scappare un bel po’ di «indizi». Dalla data del parto al «e se la chiamassimo Amy?». Qui tutto quello che c’è da sapere sul bebé in arrivo, che sarà settimo in linea di successione al trono

A portargli via il titolo di «bebè più atteso del 2019» ci hanno provato Tina Kunakey e Vincent Cassel, svelando a inizio anno il pancione sulla spiaggia di Bahia. Ma è praticamente impossibile oscurare il royal baby di Meghan Markle , 37 anni, e Harry del Galles, 34. Atteso «entro primavera», settimo in linea di successione al trono britannico, sarà il primo nella storia dei Windsor a poter chiedere il passaporto americano. L’ex attrice di Suits, nata a Los Angeles, nell’attesa ha un gran daffare.

Oltre a ristrutturare in fretta e furia casa (il Frogmore Cottage), è impegnata con le nuove quattro associazioni di cui è stata appena nominata madrina, e con la scelta del nuovo assistente personale dopo la dopo la fuga in massa dello scorso autunno. Pare che la scelta sia ricaduta su Christian Jones, stratega della comunicazione, fino a qualche mese fa impegnato a scrivere discorsi per il ministro addetto alla Brexit, che, come molti altri, ha poi lasciato il governo May.

E nonostante il protocollo richieda riserbo assoluto, nelle ultime settimane i futuri genitori si sono lasciati andare a una serie di indiscrezioni sul bebé in arrivo. Noi le abbiamo raccolte qui. Oltre al gossip più in voga tra i bookmakers britannici: l’ex star di Suits potrebbe dare alla luce due gemelle, sarebbe la prima volta nella storia della royal family da 589 anni. Staremo a vedere.

– «Sarà un royal baby d’aprile»

A dirlo è stata la quasi mamma, lo scorso 14 gennaio, durante la visita alla città di Birkenhead. «Le abbiamo chiesto come procedeva la gravidanza, e ha risposto che è al sesto mese, e si è toccata la pancia», ha rivelato uno dei presenti.

– «Vogliamo che il sesso sia una sorpresa»

Anche in questo caso a parlare è stata Meghan. «Si è avvicinata a me, mi ha chiesto quanti anni avessi», ha raccontato Kitty, 9 anni, tra i fan reali di Birkenhead, «Io le ho detto se aspettava una femmina o un maschio, la sua risposta è stata “Non lo sappiamo, vogliamo che sia una sorpresa”».

– «Mi piacerebbe che fosse una bambina»

Quest’indiscrezione arriva dall’Australia, durante il royal tour dello scorso autunno. «Spero che sia femmina», ha urlato in quell’occasione un fan, quando il pancino di Meghan era solo un accenno. «Anch’io», la replica del principe Harry.

– «E se la chiamassimo Amy?»

Sempre durante la visita a Birkenhead, un’altra bambina ha dato un consiglio alla duchessa del Sussex. «Le ho chiesto se avesse intenzione di chiamarla Amy, nel caso fosse una bambina. E lei mi ha fatto sapere “E’ un nome davvero carino, mi piace. Lo terremo in considerazione”».

– «Abbiamo una lunga lista di nomi da cui attingere»

Lo scorso ottobre, durante una tappa nel Paficifo, Meghan aveva raccontato: «Abbiamo ricevuto una lunga lista di nomi. Un giorno ci siederemo e le daremo un’occhiata».

– «Mi sento molto incinta oggi»

L’ex attrice sembra avere un ottimo senso dell’umorismo. Negli ultimi mesi ha pronunciato frasi come «oggi mi sento molto incinta», oppure ha replicato così a un’anziana che l’aveva definita una grassona: «Sì, è proprio così».

