Gloria Guida: “La mia seconda vita? È piovuta dal cielo”

Indimenticata per essere stata il sogno erotico degli italiani nelle commedie sexy degli anni ’70 e ’80, Gloria Guida ora si gode un periodo di rinnovato successo. Questa sera, 21 gennaio, torna su Rai Tre con una nuova puntata de “Le Ragazze”, trasmissione dedicata alle donne che hanno lasciato un segno nella società. In una lunga intervista che ha rilasciato al “Il Messaggero”, l’ex attrice si rivela tra passato e futuro.

“La trasmissione mi è come piovuta dal cielo. È per me una seconda vita, una seconda possibilità. Ero uscita di scena perché volevo fare solo la moglie e la mamma.” E poi: “Avevo smesso di fare spettacolo perché non c’era niente che mi entusiasmava. Il programma che conduco invece è molto coinvolgente, è straordinario. Della mia carriera non rinnego nulla. Nemmeno le docce né i film erotici. Tutto quello che ho fatto oggi mi fa sorridere. Ho cominciato da giovanissima, volevo tutto e subito. Mi piaceva stare sul piedistallo”.

Aggiunge: ”Non sono mai stata abusata sul lavoro, non ho mai inviato segnali da gattamorta. Trovo assurde le denuncie che arrivano dopo anni e anni. Sono molto legata a Johnny, c’è il rispetto ma anche tante litigate. Come tutti gli anni guarderò Sanremo insieme a lui” conclude.

Carlo Lanna, Ilgiornale.it