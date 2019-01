Ultime sugli ascolti tv. Fazio conquista la prima serata, Strabioli sorprende con il suo omaggio a Sanremo

Con 3 milioni 701 mila spettatori e uno share del 14.8, l’appuntamento con Fabio Fazio e “Che tempo che fa” trasmesso da Rai1, ha vinto ancora una volta la prima serata di ieri, domenica 20 gennaio. In prima serata su Rai2 la fiction “La porta rossa” fa registrare 1 milione 288 mila spettatori con il 5.2 di share. Molto bene Su Rai3 l’esordio della seconda stagione del programma “Le ragazze” ha ottenuto 1 milione 383 mila spettatori e il 6.4 di share.

Nel preserale di Rai1 continua a vincere gli ascolti di fascia “L’Eredità”, trasmissione seguita da 4 milioni 558 mila spettatori e uno share del 21.6.

Grande risultato nel pomeriggio di Rai1 per “Domenica In” condotta da Mara Venier, che nella prima parte ottiene 3 milioni 30 mila spettatori con il 18,2 di share e nella seconda 2 milioni 644 mila e il 17. A seguire “La prima volta” condotto da Cristina Parodi è stato visto da 1 milione 937 mila spettatori e l’11.5 di share.

In seconda serata su Rai1 lo “Speciale Tg1” è stato seguito da 666 mila spettatori, share dell’8.6.

Nella mattinata di Rai1 la seconda parte di “Uno Mattina in Famiglia” ha totalizzato 1 milione 715 mila spettatori e il 23.5 di share. “Linea Verde” supera ancora i 3 milioni (3 milioni 482 mila spettatori) con il 21,9.

Bene su Rai3 “Mezz’ora in più” con 1 milione 379 mila spettatori e uno share dell’8.3 e il “Kilimangiaro” che arriva ad 1 milione 904 mila e l’11.4 di share.

Da segnalare nell’access prime time, sempre su Rai3, “Grazie dei fiori” condotta da Pino Strabioli che ha avuto un seguito di 1 milione 365 mila spettatori e il 5.4 di share.

Per quanto riguarda lo sport su Rai2: lo sci di Coppa del Mondo alle 11.15 ha segnato 777 mila spettatori e uno share del 6.8, nel pomeriggio “Quelli che il calcio” realizza ! milione 224 mila e il 7.8 di share, a seguire “Dribbling” ha ottenuto 788 mila e il 5, mentre la seconda parte di “Novantesimo minuto” ha registrato 1 milione 30 mila e il 4.9. Infine in seconda serata la Domenica Sportiva ottiene 782 mila spettatori e il 6,2.

Complessivamente le reti Rai si aggiudicano il prime time con 8 milioni 243 mila spettatori e il 32.6 di share e l’intera giornata con 4 milioni 328 mila spettatori e il 36,8 di share.