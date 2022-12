Pirati dei Caraibi, il produttore Jerry Bruckheimer vorrebbe il ritorno di Johnny Depp

L’attore finito sulla lista nera di Hollywood negli ultimi anni tornerà nei panni dell’amato Capitan Jack Sparrow?

Jerry Bruckheimer, il produttore del franchise Disney I Pirati dei Caraibi ha dichiarato che sarebbe contento di un ritorno di Johnny Depp nei panni del Capitan Jack Sparrow. Le accuse di Amber Heard e il successivo processo, infatti, hanno messo in cattiva luce l’attore negli ultimi anni. Depp è stato allontanato da alcune grandi produzioni, come la Warner Bros che lo ha eliminato da Animali Fantastici dove interpretava Grindelwald e la Disney che lo ha tagliato fuori da I Pirati dei Caraibi. Ma adesso, dopo che l’attore ha vinto il processo contro l’ex moglie, sta provando a riabilitare la sua professione e se stesso nel mondo del cinema, trovando l’appoggio di alcuni colleghi.

IL RITORNO DI JOHNNY DEPP ALLA DISNEY

Il produttore Bruckheimer ha parlato bene di Johnny Depp durante un’intervista con The Hollywood Reporter e, sull’ipotesi di un sesto film de I Pirati dei Caraibi in arrivo, ha detto: “Mi piacerebbe averlo a bordo. Johnny è un amico, un attore eccezionale ed è un peccato che le vite personali si insinuino in tutto ciò che facciamo”. L’ultima parola spetta alla Disney, anche se l’ipotesi di far morire Jack Sparrow è stata da subito eliminata dagli studios. Bruckheimer di recente ha festeggiato il successo di Top Gun: Maverick, sottolineando l’importanza della sala prima che dello streaming.

IL CASO DEPP-HEARD

Johnny Depp è stato travolto negli ultimi anni dalle accuse di violenza da parte dell’ex moglie Amber Heard e ha reagito citandola in giudizio per diffamazione. Per mesi i media sono stati rapiti dal processo più chiacchierato in cui sono emersi dettagli spiacevoli fino alla sentenza finale a favore della star di Hollywood che ha dovuto mettere in pausa la sua carriera. Amber Heard dovrebbe pagare 1 milione di dollari a Depp, ma per lei il futuro sul grande schermo sembra ancora più lontano.

I PIRATI DEI CARAIBI: COSA CI ASPETTA IN FUTURO?

Sono circolate alcune voci sul web per un nuovo film del franchise I Pirati dei Caraibi con Margot Robbie tra i ruoli principali, tuttavia ancora non si hanno conferme del ritorno di Johnny Depp dopo che ha abbandonato la ciurma nel 2018. L’attrice in una intervista a Vanity Fair ha detto: “Tanto tempo fa c’era un’idea di una storia guidata da donne, non totalmente, ma immagino che la Disney non voglia farla”. L’ultima volta che l’attore ha vestito i panni del Capitan Sparrow è stata nel 2017 con Pirati dei Caraibi: La Vendetta di Salazar, ma una fonte vicina alla produzione avrebbe parlato di un sesto film in programma con il titolo A Day At the Sea, le cui riprese dovrebbero iniziare a febbraio in un luogo top secret del Regno Unito con Johnny Depp di nuovo come protagonista. “Tutto è solo alle fasi iniziali e ancora non è stato confermato il regista del progetto ma Johnny dovrebbe girare delle scene all’inizio di febbraio 2023” ha detto la fonte, facendo il nome di Bruce Hendricks come produttore esecutivo.

MODIGLIANI TRA I PROSSIMI PROGETTI DI DEPP

Questa estate intanto è stato annunciato tra i prossimi progetti di Johnny Depp il film Modigliani, un biopic sul celebre artista italiano di cui l’attore è anche regista e produttore. Basato sull’opera teatrale scritta da Dennis McIntyre e adattata da Jerzy e Mary Kromolowski per il cinema, Modigliani segue l’artista a Parigi nel 1916. Le riprese dovrebbero iniziare nella primavera 2023 in Europa, ma ancora non si conosce il cast definitivo oltre ad Al Pacino e Barry Navidi. Dopo essere finito sulla lista nera come Kevin Spacey, Depp sta cercando di tornare a fare quello che gli riesce meglio, ovvero il cinema.