“Grande Fratello Vip”: eliminato Charlie Gnocchi, al televoto è sfida a quattro

Nuovo appuntamento con il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Al prossimo televoto si scontreranno Antonella, Antonino, Oriana e Sarah

Ventiquattresima puntata per “Grande Fratello Vip“, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Altri due nuovi concorrenti sono entrati nella Casa: Andrea Maestrelli e Dana Saber. Nuovi scontri tra Oriana e Antonella, con al centro Antonino mentre George Ciupilan ha ricevuto la visita della sua ex. Il voto del pubblico a casa ha stabilito che a essere eliminato fosse Charlie. In nomination vanno Antonella, Antonino, Oriana e Sarah.

Si parte subito con Oriana e Antonino. Signorini li manda entrambi in Superled. “Dopo la passione cosa è rimasto?” chiede Alfonso e Oriana risponde “Niente, neanche l’amicizia”. Alla spagnola non è proprio andato giù il modo in cui lui l’ha trattata, definendola un errore e paragonandola a Ginevra, con cui invece si trova benissimo. Quello che Oriana non sopporta è che Antonino l’abbia accusata di farsi dei film “per un bacio in confessionale” quando i “baci sotto le coperte sono stati mille e non solo quelli! Che schifo”.

Dopo aver visto il filmato con il riassunto degli ultimi avvenimenti le discussioni riprendono in diretta. Oriana inizia a fare delle allusioni anche sui motivi della separazione tra Antonino e Belen, ma Spinalbese non risponde e preferisce passare oltre. La ricostruzione che i due fanno della loro storia e soprattutto del modo in cui si sono separati, è completamente opposta. Oriana discute anche con la Bruganelli che dallo studio la critica pesantemente e quando la spagnola le dice “ma dai amore!” ribatte decisa: “Amore lo dici a tua sorella”.

ANTONELLA ED EDOARDO TRA ALTI E BASSI – Dopo la puntata di sabato i due si sono riavvicinati, hanno avuto modo di parlare e sono andati oltre le incomprensioni che li avevano allontanati. Nel momento della pace Edoardo ha chiesto ad Antonella di fare un patto: “Non lo devi nominare quando stai con me” le dice riferito ad Antonino. Patto o meno i due sono felici di essere tornati insieme.

IL PRIMO RISULTATO DEL TELEVOTO – I sei in nomination vengono fatti alzare e messi spalle al led in attesa del responso del pubblico. Il primo a salvarsi è Antonino, seguito da Giaele e da Patrizia. Così l’eliminato uscirà dal terzetto Sarah-Attilio-Charlie.

UNA SORPRESA DI NATALE – Alfonso mostra il filmato di Tata Carla, entrata nella Casa nei giorni scorsi mentre i Vipponi ancora dormivano per valutare il livello di pulizia e disordine. Signorini avverte i Vipponi che la donna è entrata nella casa e passerà del tempo con i Vipponi. Soggiornerà in un ambiente che ricrea una baita di montagna per farla sentire a proprio agio dal momento che arriva dall’Alto Adige. La Tata fa subito un giro di ispezione accompagnata da Tavassi e Onestini. Saranno giorni duri…

LA SITUAZIONE SENTIMENTALE DI GEORGE – Ciupilan ha alle spalle una sola storia d’amore importante, con Samara. Una storia durata circa un anno e finita in maniera brusca e burrascosa. Ora l’influencer è qui per incontrare George. Il ragazzo viene chiamato in giardino. Parte il freeze e George vede entrare in giardino Samara. Il ragazzo non può muoversi ma la sua espressione è tutta una programma… Samara gli dice che gli spiace come è finita e che vorrebbe avere con lui un rapporto maturo di amicizia. “E’ assurdo vederti qua, non me lo aspettavo e accetto ovviamente le scuse” dice lui una volta stoppato il freeze.

ATTILIO NELL’OCCHIO DEL CICLONE – Romita durante le nomination della scorsa puntata ha avuto uno scontro durissimo con Charlie e con Wilma. Una discussione in cui è rimasta coinvolta anche Patrizia. Nel post puntata le discussioni sono proseguite e Attilio ha fatto commenti davvero pesanti nei confronti dell’uno e dell’altra e Romita arriva a definirli “uno schifo umano”.

UN REGALO PER ANTONINO – Spinalbese viene convocato in Superled dove c’è un pacco ad attenderlo. Arriva da una donna… una nuova Vippona che sta per entrare nella Casa. Si tratta di Dana Saber, una vecchia conoscenza di Antonino. La conosce anche Alberto che la definisce “piccante al punto giusto” . Antonino viene invitato ad aprire il pacco nel quale trova una sciarpa che a lui non dice nulla… ma in realtà apparteneva a lui e l’aveva regalata a Dana alcuni anni fa dopo averla conosciuta, perché pioveva molto. La ragazza entra in Superled ma Antonino non si ricorda assolutamente di lei.

IL CLUB DELLE EX – Dall’inizio del reality Antonino ha avuto approcci con diverse donne: Ginevra, Giaele e Oriana. E poi c’è Antonella con un cui ha un rapporto particolare. Nei giorni scorsi le tre “ex” non hanno perso tempo a parlare delle mire di Antonella nei confronti di Spinalbese. In particolare Ginevra è convinta che se Antonino facesse una “mezza mossa” Antonella correrebbe subito da lui. La Lamborghini però non vuole parlare con Antonella, perché troppo aggressiva. Antonino dal canto suo si dice convinto che l’interesse di Antonella sia solo una supposizione delle altre. In tutte queste discussioni Antonino passa sempre più tempo con le mani sulle tempie come a volersi eclissare. “Sono rassegnato Alfonso – dice -. Voglio andare a casa” conclude ridendo.

IL VERDETTO FINALE DEL TELEVOTO – I tre superstiti si alzano. Alfonso legge il verdetto: la prima a salvarsi è Sarah Altobello e tra Charlie Gnocchi e Attilio Romita l’eliminato è Charlie.

LUCA E IL RAPPORTO CON SUO PADRE – Nei giorni scorsi Salatino ha parlato del rapporto non facile avuto con il padre. Un argomento per lui doloroso da toccare. Alfonso lo convoca in Mistery. Tra le lacrime Luca spiega che l’essere burbero del padre ha richiesto tempo per essere capito. Anche il non dire un semplice “ti voglio bene” non è stato facile da capire. Luca deve quindi trasferirsi in giardino. Qui viene freezato ed entra suo padre. Che gli dice che avrebbe dovuto abbracciarlo di più, accarezzarlo di più. Si giustifica dicendo di essere stato cresciuto così ma aggiunge “ti ho voluto bene, ti voglio bene e ti vorrò bene. Perché sei il sangue mio”. Poi entra anche la madre di Luca.

PER GINEVRA E’ IL MOMENTO DEI SALUTI – Per la Lamborghini il tempo è scaduto. La ragazza ha imbastito un rapporto importante con Antonino, che parlando di lei in confessionale si è lasciato andare arrivando a parlare di qualcosa di più di un’amicizia. Alfonso dice loro di andare in cortiletto per passare gli ultimi momenti insieme.



LE NOMINATION – I favoriti del gruppo questa volta sono Patrizia, Nikita, Daniele e Onestini. Sonia concede la sua immunità ad Attilio mentre Orietta sceglie Giaele. In Superled è il momento delle nomination palesi. Inizia Antonella che vota Micol, la quale restituisce il “favore”. Luca invece fa il nome di Sarah. Oriana vota Antonella mentre Antonino sceglie Edoardo. Donnamaria d’altro canto ricambia. Wilma nomina Oriana. Sarah vota Tavassi mentre George sceglie Antonella. Lo stesso fa Tavassi mentre Alberto chiude nominando Antonino.

IL SALUTO MUSICALE DI GINEVRA – I Vipponi vanno tutti in giardino dove Ginevra canta in anteprima il suo nuovo singolo “I See U”. Il deejay che l’accompagna è Alessandro Basciano. Con loro anche Sophie Codegoni, che aspetta una bambina e che dal 9 gennaio sarà la nuova Bonas in “Avanti un altro”.

UN ALTRO INGRESSO – Ma c’è tempo per un altro ingresso. Andrea Maestrelli, di professione modello, nipote del grande Tommaso Maestrelli, allenatore della Lazio, di Giuseppe Materazzi. Maestrelli è anche l’ex di Nicole Murgia, con cui ha avuto un flirt l’estate scorsa. Subito si salutano ed entrambi chiariscono che la cosa è durata pochissimo perché a livello caratteriale proprio non si prendevano.

LE ULTIME NOMINATION – Si va alle nomination dal confessionale. Patrizia vota Oriana, Onestini nomina Antonino mentre Nikita fa il nome di Antonella. Tocca poi a Daniele che nomina Sarah. E’ la volta di Attilio che sceglie Wilma. Chiude Giaele che nomina Antonella. Vanno così in nomination Antonella, Antonino, Oriana e Sarah. Il vippone più votato avrà in mano il destino degli altri. La puntata si conclude con Charlie che arriva in studio e Orietta Berti che intona “Bianco Natal”. Prima però Signorini annuncia che per le prossime due puntate Sonia non ci sarà e sarà sostituita da Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli.