Francesco Totti, 3 regali a Noemi Bocchi prima di Natale

Anello, auto e cane durante un intero anno insieme

Francesco Totti e Noemi Bocchi trascorreranno il loro primo Natale insieme nella nuova casa. Ma cosa regalerà l’ex calciatore alla compagna? In attesa di scoprire cosa troverà la bionda pariolina sotto l’albero, ecco che spuntano tre regali preziosi che l’ex Capitano avrebbe già fatto alla sua dolce metà durante il loro primo anno insieme. Il primo dono sarebbe arrivato esattamente un anno fa: un anello da cinque carati che la Bocchi ha sfoggiato per il red carpet in Qatar. Poi le avrebbe fatto recapitare un’auto e infine un cagnolino…

L’anello

L’anello che Francesco Totti ha regalato a Noemi Bocchi ha fatto scalpore. Lei lo ha sfoggiato sul red carpet in Qatar al primo appuntamento ufficiale di coppia. I flash lo hanno illuminato e la nuova compagna dell’ex calciatore ha tolto ogni dubbio mostrandolo per bene sul suo profilo social. Pare sia stato acquistato in una famosa gioielleria di Roma, la stessa in cui Totti andava a comprare i regali per Ilary Blasi. Si dice che sia stato ordinato prima del Natale 2021 e c’è chi spiffera che sull’anello ci siano incisi proprio i nomi di Francesco e Noemi.

L’auto

Un altro dono prezioso che Francesco Totti ha fatto a Noemi Bocchi sarebbe un’automobile, lo stesso modello che l’ex Capitano pubblicizza. Il settimanale “Chi” ha beccato la nuova fiamma mentre parcheggiava il modellino di cui Totti è testimonial.



Il cagnolino

A raccontare del terzo regalo di Francesco Totti a Noemi Bocchi in pochi mesi è il settimanale “Nuovo” che ha paparazzato la bionda alle prese con un cagnolino all’uscita da una clinica veterinaria. Si tratta di un cucciolo di bulldog francese dal nome Simba. Pare che lui glielo abbia regalato, ma è anche vero che anche lei ha donato un quattrozampe al figlio di Francesco, Cristian Totti, in occasione del suo compleanno. Nelle storie del primogenito del calciatore si leggeva che il cane in questione era Tyson. Chissà se si tratta di due cuccioli che hanno fatto il loro ingresso della famiglia allargata dei Totti o se Noemi si sta prendendo cura dell’animale di Cristian.