Film stasera in TV da non perdere martedì 20 dicembre 2022

La guida ai film che andranno in onda stasera, martedì 20 dicembre, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

FILM THRILLER DA VEDERE STASERA IN TV

Midnight in the Switchgrass – Caccia al serial killer, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Bruce Willis, Emile Hirsch Megan Fox sono degli agenti FBI che collaborano per trovare un serial killer di donne.

FILM DRAMMATICO DA VEDERE STASERA IN TV

Downton Abbey II – Una nuova era, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Secondo film sull’omonima serie tv. Downton Abbey viene scelta come location per girare un film.

Escobar, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Benicio Del Toro protagonista del biopic cinematografico sul potente boss del narcotraffico.

Madres Paralelas, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Pedro Almodovar dirige nuovamente Penelope Cruz in un film candidato a 2 Oscar.

La prima cosa bella, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Micaela Ramazzotti e Stefania Sandrelli in un film pluripremiato. Il rapporto tra due fratelli e una madre nel corso degli anni.

FILM COMMEDIA DA VEDERE STASERA IN TV

Indovina chi viene a Natale?, ore 21:15 su Sky Cinema Christmas

Diego Abatantuono, Gigi Proietti e Claudio Bisio in una commedia su una famiglia allargata che si ritrova per le festività natalizie.

Per tutta la vita, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Commedia corale con Claudia Gerini, Filippo Nigro, Ambra Angiolini, Luca e Paolo. Quattro coppie ricevono la notizia che il loro matrimonio è stato annullato e che devono risposarsi.

Come ti rovino le vacanze, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Commedia americana nella quale un padre di famiglia organizza una gita verso un famoso parco divertimenti.

FILM DI AZIONE DA VEDERE STASERA IN TV

Ambulance, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Jake Gyllenhaal in un film d’azione diretto da Michael Bay. Un reduce di guerra e suo fratello fuggono a bordo di un’ambulanza dopo aver rapinato una banca.

FILM FANTASY DA VEDERE STASERA IN TV

Tre noci per Cenerentola, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Insolita rappresentazione della nota fiaba. Cenerentola affronta la matrigna cattiva per conquistare il principe azzurro.

FILM DI AVVENTURA DA VEDERE STASERA IN TV

Hunger Games – Il canto della rivolta: parte 1, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Ultimo capitolo della saga di film con protagonista la futura star di Hollywood Jennifer Lawrence.

I PROGRAMMI IN CHIARO

Filumena Marturano, ore 21:25 su Rai 1

Grande classico della commedia teatrale di Eduardo De Filippo. La storia di una donna con un passato da prostituta.

The Net – Gioco di squadra, ore 21:20 su Rai 2

Miniserie italo-tedesca che racconta i retroscena dell’industria calcistica, con Maurizio Mattioli e Massimo Ghini.

#cartabianca, ore 21:20 su Rai 3

Contenitore d’attualità con Bianca Berlinguer alla conduzione. Si parla di politica e temi sociali.

Zona Bianca, ore 21:20 su Rete 4

Giuseppe Brindisi conduce un rotocalco d’informazione che si concentra principalmente sulla politica italiana.

Le streghe, ore 21:20 su Canale 5

Anne Hathaway protagonista di un adattamento cinematografico di un classico d’infanzia. Un orfano finisce per ritrovarsi nel bel mezzo di un raduno di streghe.

Deadpool 2, ore 21:20 su Italia 1

Secondo capitolo della saga sul personaggio Marvel con Ryan Reynolds. Stavolta l’antieroe dovrà affrontare Cable.

Il Gattopardo, ore 21:15 su La7

Film ispirato al romanzo di Tomasi di Lampedusa con Alain Delon.

La chiave del Natale, ore 21:30 su TV8

Una coppia deve risolvere un intricato enigma natalizio sfruttando una chiave.

Ip Man, ore 21:25 su Nove

La storia di un maestro di arti marziali che diffuse lo stile Wing Chun nella Cina devastata dall’invasione nipponica.