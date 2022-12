È morto Terry Hall, cantante della band The Specials

Si è spento all’età di 63 anni la voce punk ska britannica che ha cantato con tanti artisti tra cui anche i Blur e gli Eurythmics

Nato e cresciuto a Coventry, poco fuori Birmingham, Terry Hall è stato la voce della famosa band ska inglese The Specials dal 1978 al 1981 e poi nel 2008. Si è spento all’età di 63 anni come ha annunciato il gruppo sui social:” È con grande tristezza che annunciamo la scomparsa, dopo una breve malattia, di Terry, nostro meraviglioso amico, fratello e uno dei migliori cantanti, cantautori e parolieri che questo paese abbia mai prodotto”. Non ha avuto una vita serena, partendo da abusi e lotta contro la depressione. Tuttavia la sua carriera gli ha regalato diverse soddisfazioni, come le collaborazioni con artisti come i Gorillaz, il rapper Tricky e Lily Allen.

L’AVVENTURA CON I THE SPECIALS

“La sua musica e le sue esibizioni racchiudevano la vera essenza della vita… gioia, dolore, umorismo, lotta per la giustizia, ma soprattutto amore” ha scritto la band The Specials sui social, lodando la sua “musica straordinaria e la sua profonda umanità”. Terry Hall ha cantato con loro successi come Tom Much Tom Young, Gangsters, Ghost Town. Quest’ultima fu al primo posto della classifica dei singoli più venduti nel Regno Unito per ben tre settimane nei primi anni 80. Prima di unirsi ai The Specials si esibiva con gli Squad, una band punk, ma nel 1979 fu notato dal tastierista Jerry Dammers che lo coinvolse come frontman del suo gruppo. Registrò con loro i due album The Specials e More Specials oltre al singolo Ghost Town. La loro musica univa il punk e lo ska cavalcando il genere della new wave inglese.

DOPO I THE SPECIALS

Nel 1981 Terry Hall lascia la band per formare i Fan Boy Three con due compagni di band e ottiene un discreto successo. Si ricorda per esempio la canzone Our Lips Are Seales che scrisse con Jane Wiedin, chitarrista delle Go-Go’s con cui ebbe una storia d’amore. Ha collezionato negli anni varie collaborazioni tra cui con i Blur, gli Eurythmics, e ha formato altrettante band come i Vegas, The Colourfield, per poi iniziare la sua carriera da solista nel 1994. Comunque rimase sempre in buoni rapporti con i The Specials partecipando alle varie reunion che venivano organizzate ogni tanto, come l’ultima nel 2019 per l’ottavo album Encore.