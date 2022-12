Blockbuster, la serie tv Netflix è stata cancellata

Dopo una sola stagione, poche ore fa Netflix ha annunciato di aver cancellato la serie comica che ruotava attorno all’ultimo negozio rimasto della leggendaria catena anni Novanta di videonoleggio. Nonostante le aspettative alte, questa serie per nostalgici dell’analogico e dei Nineties non ha suscitato molto interesse nel pubblico, inoltre è stato ampiamente respinto dalla critica

La serie televisiva intitolata Blockbuster è stata cancellata dopo una sola stagione. Pochi giorni fa è arrivato l’annuncio di Netflix, che ha deciso di chiudere la serie comica che ruotava attorno all’ultimo negozio rimasto della leggendaria catena anni Novanta di videonoleggio.

Lo show era ambientato nell’ultimo Blockbuster rimasto negli Stati Uniti, dunque si prenannunciava un boccone appetitoso per i nostalgici dell’era Nineties. Tuttavia, nonostante le aspettative fossero alte, questa serie non ha suscitato molto interesse nel pubblico. Inoltre è stato ampiamente respinto dalla critica, che ha dato il colpo di grazia.



Blockbuster ha debuttato il mese scorso su Netflix (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) ma non è riuscito a entrare nella classifica dei primi 10 show più visti della piattaforma negli Stati Uniti, motivo per cui è stato cassato.



In fondo a questo articolo potete guardare il trailer della serie televisiva Blockbuster.

LA SERIE

La serie vede come protagonista Randall Park nei panni di Timmy Yoon, “un sognatore analogico in un mondo 5G. Ha trascorso tutta la sua vita adulta dedicandosi al suo primo amore, i film, una passione che lo ha mantenuto (saldo) al suo primo e unico lavoro, gestendo Blockbuster Video nella sua città natale”, si legge nella presentazione ufficiale dello show.



Quando Timmy scopre che il suo negozio è diventato l’ultimo Blockbuster degli Stati Uniti d’America, fa di tutto pur di non chiudere i battenti, sia per amor proprio sia per amore del suo negozio sia, non da ultimo, per garantire un posto di lavoro a quella che ormai è diventata la sua famiglia (ossia i suoi dipendenti).



“Timmy e il suo staff si rendono presto conto che essere la casa dell’ultimo Blockbuster potrebbe effettivamente essere ciò di cui la loro comunità ha bisogno per riaccendere le connessioni umane che hanno perso nell’era digitale”, si legge nella descrizione ufficiale.

“Inaspettatamente (la situazione) lo riunisce anche con la sua cotta di lunga data Eliza, che recentemente è tornata a lavorare per lui. Questa battaglia per preservare il passato sarà la spinta di cui Timmy ha bisogno per entrare nel presente? I suoi dipendenti possono solo sperarlo”, prosegue la presentazione della serie televisiva Blockbuster. Ma purtroppo, vedendo come è finita (ovvero che una seconda stagione non si farà) diciamo che i suoi dipendenti ora possono davvero appendere le speranze al chiodo.

IL CAST

Oltre al protagonista Randall Park, Blockbuster vede nel cast Mellisa Fumero, Tyler Alvarez, Madeleine Arthur, Olga Merediz, JB Smoove e Kamaia Fairburn.

Nonostante le premesse fossero ottime, il pubblico si è entusiasmato davvero poco per questa serie televisiva. Lo stesso dicasi per la critica.



Ciò che emerge dai commenti in rete è che Blockbuster sia noioso, lungi dal provocare vere grasse risate. Inoltre è probabile che ormai il grande pubblico di Netflix e di qualsiasi altro servizio di streaming sia composto per la stragrande maggioranza da utenti che non hanno mai noleggiato una videocassetta in vita loro. Magari ne hanno viste perché a noleggiarle erano mamma e papà, tuttavia la platea composta soprattutto da Millennials non aiuta molto una sitcom che riguarda la preistoria della fruizione di film.

E PENSARE CHE BLOCKBUSTER AVREBBE POTUTO COMPRARE NETFLIX NEL 2000

La catena Blockbuster negli anni ’90 era un vero e proprio colosso, un gigante senza pari.

Dato che Netflix ha dedicato questa serie televisiva a Blockbuster, non possiamo esimerci dal ricordare come nel 2000 Blockbuster avesse avuto l’opportunità di acquistare Netflix per soli 50 milioni di dollari. Decise però di non farlo. E un decennio dopo Blockbuster ha presentato istanza di fallimento mentre Netflix è oggi un colosso degno di ciò che rappresentava Blockbuster nei Nineties.



Di seguito potete guardare il trailer della serie televisiva Blockbuster.