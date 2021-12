La foto di Emma Marrone da bambina a Natale è il riassunto sua/nostra infanzia

Capelli ricci ribelli e ciocche che vogliono scendere libere sulle spalle e non rimanere costrette in una piccola coda, occhi allungati e un’espressione imbronciata di chi non ama(va) stare davanti agli obbiettivi. Emma Marrone si è lasciata trasportare dalla nostalgia del Natale concedendosi un momento amarcord e postando su Instagram una foto da piccola sotto l’albero di Natale vestita come il suo nuovissimo Cicciobello appena scartato. La somiglianza tra Emma Marrone ieri ed Emma Marrone oggi è assoluta, stesso sguardo imbronciato che con caparbietà e costanza le ha permesso di raggiungere tutti i sogni che voleva realizzare. Il primo fra tutti è stato il sogno di bambina, il sogno (ammettiamolo) un po’ di tutte le bambine di quella generazione. Cicciobello con i suoi capelli biondi e la tutina azzurra.



“La gioia del Natale. Farsi regalare Cicciobello e costringere tua madre a vestirti come lui. Ho sempre avuto un certo stile!” Scrive Emma accompagnando con ironia lo scatto condiviso su Instagram. Tutina con i pantaloni azzurri e la felpa bianca e rosa, scarpette bordeaux stringate e sguardo inquisitore, quei dettagli che colpiscono di Emma Marrone bambina che colpiscono ancora oggi. Vestita esattamente come il suo Cicciobello, l’allora (ignara) cantautrice aveva già le idee chiare. Ma ancora oggi in una dedica divertente ringrazia silenziosamente sua mamma per averla sostenuta anche nelle scelte fatte da piccola. Emma Marrone, infatti, non ha mai fatto mistero dello splendido rapporto con i genitori, basta sfogliare il suo profilo Instagram per osservare l’amore che prova per loro. “Vi dedico tutto […] Perché se oggi sono qui e sono quello che sono lo devo anche a voi. Perché prima di essere la Emma di tutti, sono la vostra Chicca. Grazie mamma! Grazie Papà!” Anche l’ammirazione che prova per i genitori quindi non è variata per quella bambina, la “Chicca”, che voleva vestirsi come il suo bambolotto preferito.

E lo scatto di Emma Marrone, davanti l’albero di Natale con tutta la sua semplicità e la genuinità di persona vera, ci fa sentire più vicine. Perché anche noi avevamo desiderato tanto Cicciobello, in una generazione in cui (purtroppo) a Natale i desideri della bambine erano (per la maggior parte) legati a bambole e bambolotti. Ma di strada se ne è fatta. E quella bimba con lo sguardo imbronciato, che di stile ne aveva da vendere, è arrivata lontana.



