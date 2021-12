Il regalo della regina Elisabetta ai 550 membri del suo royal staff per Natale

Toglietele tutto, ma non le tradizioni. Per la regina Elisabetta non esiste nulla di più sacro nella magica cerchia della royal family, specialmente quando si avvicinano le feste di Natale. Costretta a cancellare all’ultimo minuto l’annuale pranzo di famiglia per 50 persone previsto per domani a causa dell’aumento dei contagi in Gran Bretagna, Her Majesty non ha intenzione di venir meno al rituale regalo natalizio per il suo staff.



Mentre in questi giorni Tom Cruise faceva recapitare da Los Angeles a Londra 300 pasticcini alla troupe del film Mission: Impossible 7 con il suo jet privato, la regina Elisabetta II dava disposizioni affinché fosse consegnato a tutti i 550 membri del suo staff l’atteso omaggio natalizio. Come da tradizione il regalo non è altro che uno squisito budino del marchio Tesco che ogni anno la regina assicura a tutto il personale di Corte, insieme a un buono natalizio, proporzionato alle mansioni. Si incomincia dal personale domestico più anziano, si prosegue con i dipendenti più giovani, per poi passare ai collaboratori domestici e ai giardinieri.



Inizialmente la sovrana si riforniva nei grandi magazzini di Harrods e di Fortnum & Mason per il goloso omaggio natalizio, ma da qualche anno ha deciso di cambiare fornitore e optare per la più economica catena di supermercati Tesco. In quasi 70 anni tuttavia Elisabetta non ha mai mancato al suo dovere di ottima padrona di casa e ha sempre tenuto viva la tradizione del chocolate pudding, con l’eccezione dell’anno scorso quando trascorse il Natale in completo isolamento insieme al marito Filippo. Quest’anno, costi quel che costi, il budino al cioccolato ci sarà. Almeno fino a nuovo ordine.



Elle.com