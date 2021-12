Hugh Jackman e la moglie, la coppia d’oro di Hollywood balla insieme

Hugh Jackman non è solo il divo più autoironico di Hollywood, ma probabilmente anche il più romantico. Che l’ex Wolverine nella saga degli X-Men avesse un cuore d’oro è risaputo, visto l’impegno umanitario e filantropico. Se esiste una buona causa allora lui la sposa subito e se c’è da lanciare messaggi sociali lo si trova sempre in prima fila (le sue foto con bicipiti a vista durante i vaccini anti-covid sono ormai proverbiali sui social e amatissime dai 30 milioni e mezzo di follower su Instagram).

L’unica cosa però di cui va davvero fiero, al di là dei premi e dei ruoli iconici, è l’amore. Lo ha ripetuto più volte anche a Vanity Fair nell’intervista a Berlino: il 53enne australiano si considera benedetto dal cielo per la moglie Deborra-Lee Furness, di 13 anni più grande, sposata nel 1996 quando lui era alle prime anni e lei già una star di soap opera. Insieme hanno adottato due bambini (Oscar e Ava) e hanno superato molte difficoltà, tra cui vari cancri alla pelle e ora continuano a tubare come piccioncini anche online.



L’ultimo video postato dall’attore poche ore fa si è guadagnato già milioni di visualizzazioni perché si diletta a fare le prove di ballo con la consorte davanti all’albero di Natale già stracolmo di regali davanti ad una porta-finestra con vista sull’oceano. L’occasione è The Music Man a Broadway (si parte con alcune preview il 20 dicembre per debuttare ufficialmente il 20 febbraio al Winter Garden Theatre di New York), per cui lui si sta esercitando ormai da settimane: in dodici secondi l’interprete di The greatest showman si scatena sul mash up di All I want for Christmas is you di Mariah Carey e Crank That di Soulja Boy. La nota agrodolce del messaggio riguarda la perdita del padre a settembre scorso, che lo aveva visto al liceo nel 1984 esibirsi proprio nello stesso musical ma che non potrà mai vederlo sul palco dal vivo come avrebbe voluto. Accanto a lui nello spettacolo c’è Sutton Foster (star di Younger, la serie del creatore di Sex and the City Darren Star).

Il balletto a due con la moglie ha racimolato in pochi minuti due milioni e mezzo di visualizzazioni e qualche commento divertito dei colleghi, tra cui quello di Jamie-Lee Curtis che ha detto di non essere riuscita a far danzare il consorte neppure al ricevimento di nozze.



L’attore interpreterà Enzo Ferrari nell’omonimo biopic e ha anche altri tre film in cantiere, l’action The good spy, The son con Anthony Hopkins (dove interpreta il marito di Vanessa Kirby) e infine Apostle Paul, che lo vede nei panni di San Paolo.

Di fatto, però, le sue frasi più ispirate riguardano sempre e solo Deb: per l’anniversario di matrimonio ad aprile scorso ha postato una delle dichiarazioni di maggior impatto emotivo di sempre. «Essere sposato a Deb – ha scritto – è naturale come respirare. Fin quasi dal nostro primo incontro… sapevo che i nostri destini sarebbero stati quelli di stare insieme. Nei nostri 25 anni insieme il nostro amore è solo diventato più forte. Le risate, il divertimento e le avventure più emozionanti e ancora di più i momenti in cui abbiamo imparato qualcosa. Sarò per sempre grata di condividere il nostro amore, le nostre vite e la nostra famiglia insieme. Abbiamo appena iniziato. Deb, ti amo con tutto il cuore».



VanityFair.it