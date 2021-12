Arisa e la lettera scritta per lei da Vito Coppola

Il momento di gloria di Arisa è arrivato. La cantante genovese, 39 anni, ha vinto l’edizione 2021 di Ballando con le Stelle. Una vittoria condivisa con il suo inseparabile maestro di danza, Vito Coppola, classe 1992. Il quale, oltre ad averle insegnato le basi del ballo, facendola appassionare alla disciplina artistica, sembra aver fatto breccia nel suo cuore, tra una prova e un’esibizione.

I due hanno ammesso di avere una forte intesa e di sentirsi irresistibilmente attratti l’uno dall’altro, tanto che durante una performance dello show Vito Coppola le ha “rubato” un bacio.

Poi è arrivata la lettera, firmata dal ballerino per ringraziare ufficialmente la sua allieva in occasione della finale del programma di Rai 1: «Vorrei dirti una semplice parola. Grazie. Grazie per avermi dato la possibilità di entrare nel tuo mondo.Sei tra le persone più belle che io abbia mai conosciuto. Sei rara, così unicamente te. Sei un uragano da cui ci si lascia travolgere. Ti guardo negli occhi e ti vedo. Con queste parole vorrei solo dirti che da oggi c’è una persona in più nella tua vita, che non ha intenzione di uscirne. E non mi importa se mi stropiccerai tra le tue mani, perché è proprio lì che rimarrò. Sempre e comunque».



Arisa ha risposto con altrettanto sentimento, aprendosi davanti al pubblico: «Vito per me rappresenta la luce, il calore, energia. A volte ho paura di guardarlo troppo negli occhi perché è proprio l’isola dove starei. Nei suoi occhi mi ritrovo molto, questa cosa mi spaventa. Lui mi ha liberato, mi ha dato coraggio, forza, motivazione. Se non ci fosse stato lui, non so se avrei trovato la forza di andare avanti. Il mio sentimento è sempre stato quello di non deluderlo. Io volevo essere la sua compagna di giochi. Ho cercato di essere alla sua altezza nel ballo, per me è stato un cominciare da zero, da una pagina bianca».



In molti scommettono che questa pagina bianca di Arisa si riempirà presto di nuovi, romantici momenti al fianco di Vito Coppola. Dopo la vittoria in tv, l’amore.



Vouge.it