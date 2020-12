Martina Pinto è incinta! L’attrice e il compagno Alessandro Poggi aspettano…

L’attrice e influencer mostra il pancino su Instagram

Martina Pinto è incinta, l’attrice 31 anni lo ha annunciato con una serie di scatti intimi su Instagram. La 31 enne nata in Kenya, ma cresciuta in Italia aspetta una bimba dal compagno Alessandro Poggi. Martina ha postato su Instagram una serie di scatti con il pancino. Ha aspettato qualche mese prima di annunciarlo ai suoi followers. La bionda posa con il compagno Alessandro ed è al settimo cielo. La Pinto ha iniziato a recitare da bambina. Sui set sin dal 2001, è stata protagonista di tantissime produzioni



televisive e cinematografiche. Negli ultimi anni si è affermata come influencer ed è una tra le più seguite in Italia nel campo moda e beauty. Più volte interrogata dai followers sul suo allontanamento dal set, nelle sue Instagram stories ha rivelato che un giorno racconterà le motivazioni che l’hanno portata a questa scelta.

Nel frattempo si gode la sua gravidanza tutta in rosa. Nel 2021 sarà mamma di una bimba…





Gossip.it