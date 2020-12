Gli auguri di Emilio Vitolo a Katie Holmes: «Sorrido ogni volta che vedo il tuo viso»

In occasione del suo 42esimo compleanno, Katie Holmes riceve una dedica speciale dal compagno Emilio Vitolo: «Sei la persona più straordinaria, bella e gentile. Ogni volta che vedo il tuo viso, mi fai sorridere»

I compleanni accompagnati da un amore sincero hanno un altro sapore: più caldo e intimo, più solare e rasserenante. Ne sa qualcosa Katie Holmes che, per i 42 anni che ha compiuto il 18 dicembre, ha ricevuto un messaggio molto speciale dal fidanzato Emilio Vitolo Jr. insieme alla Stories pubblicata sul suo profilo Instagram che li ha portati finalmente a riconoscere pubblicamente la loro relazione, Vitolo ha anche condiviso un bellissimo scatto in bianco e nero



proprio in compagnia di Katie, seduta sulle sue ginocchia. Tra sorrisi e tenere carezze, il commento di Vitolo è stato più che esaustivo: «La persona più straordinaria, bella e gentile. Ogni volta che vedo il tuo viso, mi fai sorridere. Buon compleanno, ti amo» ha, infatti, scritto lo chef 33enne con trasporto, a conferma che la Holmes abbia finalmente trovato la felicità che meritava da tempo. I due sono stati visti per la prima insieme a settembre, in un appuntamento al ristorante di famiglia di Emilio nel cuore di New York City.

Da allora gli avvistamenti per la Grande Mela non sono certo mancati, con centinaia di fotografie che li hanno visti camminare mano nella mano in quel di SoHo. A confermare la relazione è stata, qualche mese fa, anche una fonte che a People aveva dichiarato: «Emilio è molto affascinante, civettuolo. È facile capire perché Katie si sia innamorata di lui. Sembra molto presa, continua a mandare messaggi a Emilio tutto il giorno e lui la adora». Lo chef lavora al ristorante di suo padre, Emilio’s Ballato, un impegno che lo coinvolge 7 giorni su 7 ma che, tuttavia, gli permette di dedicarsi sempre alla sua Katie, mamma di Suri, 14 anni, ed ex moglie di Tom Cruise.





Mario Manca, Vanityfair.it