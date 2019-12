Rai1, oggi puntata speciale”Vieni da me” dedicata a Telethon

Puntata speciale di “Vieni da me”, oggi, in occasione della 30° edizione della Maratona Rai a sostegno della Fondazione Telethon che da sempre lavora per dare risposte concrete ai pazienti con malattie genetiche rare e ai loro familiari. Ospiti della puntata, il giornalista Piero Badaloni e Rossella Brescia che sarà protagonista di una sorpresa e di un’intervista scottante con il compagno Luciano Cannito.

Per l’occasione, Caterina Balivo darà spazio particolare alla storia di Sara, affetta da Malattia Mitocondriale, una patologia che non le permette di camminare per più di 400 metri. Accanto a lei ci sarà sua sorella Marta, che lei definisce “la sua roccia” perché la sostiene sia moralmente che fisicamente: quando Sara è troppo stanca, infatti, Marta la prende sulle spalle e la porta a destinazione.

I primi sintomi della malattia sono arrivati quando Sara aveva circa 10 anni e inizialmente furono scambiati per un’asma da sforzo. Anni dopo, al Burlo di Trieste, le viene diagnosticata una Malattia Mitocondriale e ora è seguita al Gemelli di Roma, dove si sta sottoponendo a un trial sperimentale che prevede delle punture sulla pancia una volta al giorno. La ragazza ha anche una malattia poliendocrina autoimmune che le provoca problemi tiroidei, gastrointestinali e renali. Dopo essersi laureata Sara lavora part-time in un’azienda metalmeccanica come consulente del lavoro.