L’Eredità, Insinna suggerisce una risposta ma la concorrente…

“Dottoressa, tu che sei medico, dai, siamo un po’ anche a casa tua…”. E’ l’aiutino che Flavio Insinna ha dato alla concorrente Iole, poi campionessa di puntata, durante una delle domande del Triello a L’Eredità che chiedeva quale protagonista di una serie tv di grande successo era stata madrina di Telethon. Le due opzioni restanti erano Friends e Grey’s Anatomy. Per chi ha un minimo di conoscenza delle serie tv è facile cogliere il suggerimento per la risposta esatta, ovvero Grey’s Anatomy, serie incentrata sulle vicende di un gruppo di dottori nell’immaginario Seattle Grace Hospital. La dottoressa però non coglie e sbaglia, rispondendo Friends. Un suggerimento quello di Insinna che però non ha portato benefici alla concorrente.

