Cecilia Rodriguez a Rivelo, la verità sulla lite con Giulia Salemi e i problemi alimentari

Cecilia Rodriguez è stata ospite di Lorella Boccia a Rivelo, programma su Real Time, dove ha parlato della sua vita, dell’arrivo in Italia e del rapporto con i fratelli e con alcuni personaggi dello spettacolo. Come a ad esempio il rapporto che ha con Giulia Salemi, conosciuta dentro la casa del Grande Fratello VIP. La sorellina di Belen ha raccontato che cosa è successo con la Salemi dopo che quest’ultima l’ha accusata di averla bloccata su WhatsApp: “L’ho sentita. Ci siamo scritte perché abbiamo litigato… cioè non proprio. Lei ha detto che l’ho bloccata ma avevo solo cambiato numero”.

La showgirl poi affronta un tema molto delicato. Appena arrivata in Italia infatti, ha avuto un problema molto serio legato all’alimentazione: “Volevo fare la modella e mi hanno detto che avrei dovuto curare la mia immagine. Quindi mi sono messa a dieta. Ho letto anche dei consigli sui alcuni siti dove ti danno i 10 comandamenti per non mangiare. Era Natale, eravamo da Corona. Ho mangiato poi sono andata in bagno per rimettere. Il lavello però si è tappato e mia mamma ha visto tutto”.

Cecilia Rodriguez parla di Belen e di Ignazio Moser

Sui continui paragoni con la sorella maggiore Belen, ammette: “Col tempo ho imparato a gestire le critiche… all’inizio mi facevano male. Sono arrivata in Italia dopo mia sorella, ho capito che c’era la possibilità di lavorare e ne ho approfittato. Chi non lo avrebbe fatto? Questi paragoni con lei non mi sono mai piaciuti”.

Cecilia nell’intervista di Lorella Boccia si lascia andare anche a rivelazioni su alcuni rapporti di amicizia: “Ho chiuso i rapporti con Andrea Iannone per rispetto della mia famiglia. Mentre Giulia De Lellis l’ho conosciuta andando oltre il pregiudizio che avevo nei suoi confronti e mi sono ricreduta, ma non siamo mai state amiche, l’amicizia è altro!” E per scorprire chi butterà dalla torre tra Andrea Iannone e Fabrizio Corona, non resta che seguire la puntata.

Infine sulla relazione con Ignazio Moser e sul matrimonio: “Sono un pò frenata su questo al momento, ho sempre paura che si possa rovinare qualcosa del nostro rapporto. Conviviamo da quando ci siamo conosciuti quindi non ho questa fretta, ancora”.

