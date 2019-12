Arisa a Detto Fatto, verità sui capelli: perché li taglia sempre

Arisa ha cambiato diverse volte il suo look, passando da uno stile molto curioso, con occhialoni e look da cartone animato, ad uno elegante e femminile. Negli ultimi mesi è arrivata un’altra rivoluzione alla sua immagine: i suoi capelli sono stati rasati quasi a zero. Sui motivi dietro questa scelta sono girate diverse voci ma la cantante, intervistata da Bianca Guaccero a Detto Fatto, ha finalmente raccontato la verità: si tratta di una questione di praticità. Arisa ha rivelato di non sopportare i capelli sporchi e fuori posto. Tenerli così corti è un modo per mantenersi pulita e in ordine. Però qualcosa sta per cambiare di nuovo: vuole far ricrescere la sua chioma tornando ad avere i capelli lunghi e setosi.



L’ultimo taglio di capelli di Arisa ha fatto molto scalpore, tanto che il pubblico ha iniziato a chiacchierare. Si è iniziato a parlare anche di malattia, di tricotillomania, cioé la mania di chi si strappa i capelli e non riesce a frenare questo bisogno. La cantante, ospite a Detto Fatto, ha spiegato il vero motivo dietro la sua decisione drastica: “È una voglia di non avere capelli in testa quindi me li raso. Perché così sto più comoda, anche quando fa caldo. Poi quando vado al ristorante non puzzano”.

Arisa è un personaggio davvero imprevedibile e fuori le righe. Il suo look è sempre in mutazione e ormai ci si aspetta qualsiasi cosa da lei. A Bianca Guaccero ha però confessato di essersi pentita di aver tagliato i capelli: “Li vorrei far ricrescere”. Anche il suo parrucchiere è stato molto categorico sulla questione: “Me l’ha fatto giurare con la minaccia di non farmi più la tinta e, considerato che ho tanti capelli bianchi, è meglio non sgarrare”.

Gossipetv