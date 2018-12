“Uomini e donne”, ancora problemi per Gemma

L’idilliaco rapporto tra Gemma Galgani e Rocco Fredella ha subito, nel giro di due puntate di Uomini e donne, una nuova battuta d’arresto. Il motivo? Uno sguardo sbagliato della dama di Torino durante un ballo. Il gesto incriminato ha scatenato le ire del cavaliere di Pavia, che ha abbandonato la dama in mezzo la pista ed è tornato a sedersi al suo posto. Una volta abbassata la musica in studio, la padrona di casa Maria De Filippi ha chiesto delle delucidazioni su quanto accaduto tra i due. È stata Gemma a prendere subito la parola: “Non lo so, mi ha piantato così senza dirmi nulla”. Dunque Rocco, visibilmente arrabbiato, ha iniziato a dare la sua versione di ciò che sarebbe accaduto durante il ballo: “Stava guardando un altro e non me”. Secondo la Galgani, la reazione del cavaliere è stata esagerata e la ritiene, tra le altre cose, non vera. “Non stavo guardando nessun altro, ho girato solo il viso ma non per fissare qualcuno. Perché ti inventi cose che non esistono?”. Al contrario della dama di Torino, gli opinionisti, Gianni Sperti e Tina Cipollari, hanno difeso il cavaliere, ritenendo che la sua reazione non fosse stata eccessiva. Anzi: secondo loro il gesto mette in evidenza quanto Fredella ci tenga alla dama e come la sua sia stata una reazione dettata dalla gelosia. La Galgani, però, non sembrava convinta da questa spiegazione.

Liberoquotidiano.it