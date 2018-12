Stasera torna, su Rai2, “Stracult live show”

Ultimo appuntamento dell’anno per il magazine di cinema di Rai2: Stracult Live Show. Giovedì 20 dicembre, a partire dalle 23.20, Andrea Delogu, Fabrizio Biggio e Marco Giusti ci condurranno in una puntata ricca di consigli cinematografici, novità in sala e curiosità internazionali, con i commenti ironici e irriverenti di G-Max e i The Pills.

Interverranno nel corso della diretta: Giovanni Veronesi, con Sergio Rubini e Lele Vannoli, regista e interpreti di “Moschettieri del re”, Marianna Fontana protagonista di “Capri-Revolution” di Mario Martone, e Michele Soavi regista de “La befana viene di notte”. Dopo la pausa natalizia, Stracult Live Show tornerà in onda a partire dal 17 gennaio.