Isola dei Famosi, ecco chi sbarcherà sull’isola sperduta

Il 24 gennaio andrà in onda la quattordicesima edizione dell’Isola dei Famosi. E in rete circolano già le prime indiscrezioni

Manca poco alla nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Più o meno un mese.Il 24 gennaio si accenderanno i riflettori in Honduras e i vip dovranno riuscire a cavarsela senza poter usufruire dei tanto amati comfort. Ma chi sbarcherà sull’isola sperduta quest’anno? Al timone del programma ci sarà la bella Alessia Marcuzzi. Questo ormai è scontato. Ma chi la affiancherà? Stando a quanto scrive Today, il posto di Mara Venier potrebbe essere preso da Alba Parietti. E l’inviato? Le porte si sarebbero aperte per diversi personaggi: da Daniele Bossari a Kabir Bedi, a Walter Nudo per finire con Francesco Monte.Ma andiamo ai concorrenti. Di certezze ce ne sono davvero poche, dal momento che i provini sono in corso proprio in questi giorni. Stando a quanto scrive il settimanale Spy, in pole position ci sarebbero: Fariba Tehrani (la mamma di Giulia Salemi), Andrea Pinna, Akash Kunar e Cristina D’Avena. Al casting avrebbero partecipato anche Claudio Sona. E pure Jeremias Rodriguez sarebbe sempre più vicino agli altri naufraghi. “Vorrei tanto partecipare alla prossima edizione dell’Isola – ha detto Jeremias interpellato in merito -. Mi intriga l’avventura, il vivere a contatto con la natura. E poi le mie sorelle Belen e Cecilia l’hanno già fatta, quindi manco solo io”.E alla rosa dei nomi papabili si aggiungerebbe anche Giorgio Manetti. Candidata anche la stupenda Taylor Mega che in passato ha avuto una breve storia con Flavio Briatore.

Anna Rossi