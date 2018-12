Ascolti tv, Arbore continua a stupire

La serata televisiva di ieri, mercoledì 19 dicembre, prevedeva su Rai1 il film “La cena di Natale” che ha ottenuto 2 milioni 779 mila spettatori e uno share del 12.4.

Ottimo risultato in prima serata su Rai2 per il secondo e ultimo appuntamento con Renzo Arbore e il programma “Guarda… Stupisci” che ha ottenuto 2 milioni 227 mila spettatori e uno share del 12.6. Sempre bene su Rai3 “Chi l’ha visto?” di Federica Sciarelli, con 2 milioni 211 mila spettatori e il 10,9 di share.

Nel preserale di Rai1 si conferma vincente “L’Eredità”, con 4 milioni e 355 mila spettatori e il 22,5 di share, mentre in seconda serata “Porta a Porta” fa registrare 735 mila spettatori e il 9,2 di share.

Grandissimo risultato nell’access prime time su Rai1 per lo Speciale dedicato ad Andrea Bocelli che ha segnato 3 milioni 593 mila spettatori e uno share del 14.9.

Nel pomeriggio di Rai1 “Vieni da me” ha ottenuto 1 milione 778 mila spettatori e il 13 di share. A seguire “Il Paradiso delle signore” arriva a 1 milione 613 mila con il 14,1

Nella mattina di Rai1 da segnalare “Storie Italiane” che, nella prima parte, ha totalizzato il 22.2 di share e 1 milione 55 mila spettatori. “La prova del cuoco” ha ottenuto 1 milione 420 mila spettatori e il 14,5.

Nel pomeriggio di Rai3, ascolti record per “Geo” con 2 milioni 3 mila spettatori e il 15.4 di share,

Per quanto riguarda le specializzate, da segnalare Rai Yoyo che alle 19 con “I cartoni dello Zecchino” ottiene un ottimo 2,.45 di share e 409 mila spettatori e tra i bambini realizza il 22 di share.

Il Gruppo Rai si è aggiudicato complessivamente la prima serata con 9 milioni e 118 mila spettatori e il 38,3 di share, la seconda con 4 milioni e 313 mila e il 38,8 di share e l’intera giornata con 3 milioni 794 mila e uno share medio del 38,2.